Arbeiten an Landesstraßen L 1221, L 118 und B 11 abgeschlossen

Insgesamt 410.000 Euro für mehr Verkehrssicherheit

St. Pölten (OTS) - Drei Straßenbauprojekte in Niederösterreich konnten kürzlich fertiggestellt werden. Insgesamt wurden dabei 410.000 Euro im Interesse einer erhöhten Verkehrssicherheit investiert.

Auf der Landesstraße L 118 wurde nach rund zweiwöchiger Bauzeit die Sanierung der Fahrbahn zwischen Kilometer 16,685 und 17,496 abgeschlossen. Zwischen Tulbing und Königstetten (Bezirk Tulln) wurden hier auf einer Länge von rund 800 Metern und auf einer Fläche von etwa 5.100 Quadratmetern mit Gesamtkosten von 40.000 Euro zum einen Belagsschäden saniert und zum anderen ein neuer Straßenbelag aufgebracht. Die Arbeiten führten die Straßenmeisterei Tulln und Baufirmen aus der Region durch.

Ebenfalls beendet werden konnten an der Landesstraße L 1221 die Arbeiten in der Ortsdurchfahrt von Kiblitz im Gemeindegebiet von Ziersdorf. Dabei wurde die Fahrbahn abgefräst, danach wurden Schadstellen saniert und eine neue bituminöse Decke aufgebracht. Die Fahrbahn wurde mit einer Breite von 5,5 Metern ausgeführt. Im gesamten Bereich wurde der bestehende Gehsteig abgetragen und unter Verwendung des Steinmaterials in einer Breite von rund 1,5 Metern neu hergestellt. Im Zuge dieser Arbeiten erfolgte die Verlegung von Leerverrohrungen und einer Lichtwellenleitung im Gehsteigbereich. Auch der schadhafte Platz vor der Kirche wurde im Einvernehmen mit dem örtlichen Dorferneuerungsverein neugestaltet. Insgesamt sind hier Kosten von 190.000 Euro (Land Niederösterreich 80.000 Euro, Marktgemeinde Ziersdorf 110.000 Euro) vorgesehen.

An der Landesstraße B 11 zwischen Alland und Heiligenkreuz sind die Arbeiten für die Erneuerung der Fahrbahn kürzlich abgeschlossen worden. Auf einer Länge von rund 1,6 Kilometern wurden hier, verbunden mit Kosten von 180.000 Euro, der schadhafte Straßenbelag abgefräst, Tiefensanierungen durchgeführt und ein neuer Belag aufgebracht. Die Landesstraße B 11 ist in diesem Bereich mit einem durchschnittlichen Verkehrsaufkommen von rund 3.900 Fahrzeugen am Tag belastet.

Nähere Informationen beim Amt der NÖ Landesregierung, NÖ Straßendienst, Gerhard Fichtinger, Telefon 02742/9005-60141, E-Mail gerhard.fichtinger @ noel.gv.at.

Rückfragen & Kontakt:

Amt der Niederösterreichischen Landesregierung

Landesamtsdirektion/Öffentlichkeitsarbeit

Ing. Mag. Johannes Seiter

02742/9005-12174

presse @ noel.gv.at

www.noe.gv.at/presse