#dif20 Sommertour – Woche 7

Viel Frauenpower nächste Woche mit Alex Sutter, Ebow, DJANE MEL MERIO LIVE ACT, Birgit Denk und Schick Sisters // Neu: #dif20 Tourbus immer samstags fix auf der Donauinsel!

Wien (OTS/SPW) - 38 Tage fährt der #dif20 Tourbus bereits durch GANZ WIEN und besuchte die Wienerinnen und Wiener in allen 23 Bezirken. Seit 1. Juli rockten schon 37 Acts bei 99 Pop-Up-Konzerten den #dif20 Tourbus und brachten dabei alle 23 Wiener Gemeindebezirke zum Singen und Tanzen. Die Musik, seit Anbeginn eine wie vom Donauinselfest gewöhnte, bunte Melange aus Genres für alle Generationen. Mit dabei waren schon u. a. DELADAP, Meena Cryle & The Chris Fillmore Band, Virginia Ernst, Nathan Trent, Viech, Thorsteinn Einarsson, Harri Stojka, Saxophone Affairs, Andy Lee Lang u.v.m.

In der vergangenen Woche waren u. a. Silk to Milk, PÄM, Max Schmiedl, Kathi Kallauch und ReRa auf dem bunten #dif20 Tourbus unterwegs. Der für vergangenen Montag geplante Auftritt der Dives musste wegen Regens abgesagt werden, wird aber Ende August nachgeholt. Gestern, Donnerstag, den 6. August, stand Singer-Songwriterin Kathi Kallauch bei wieder sommerlichem Wetter am Bus. „Es war ein geiles Erlebnis, vor allem nach dieser langen und zachen Corona-Pause, in der man als Künstler wenig oder gar keine Gigs hatte. Es war eine ziemlich neue und besondere Erfahrung – vor allem vom Dach eines Busses zu spielen – und was für mich auch so cool war, dass ich quasi an einem Tag an drei Orte in Wien gekommen bin, das hat man sonst nicht. Es war wirklich was Besonderes, es hat mich sehr glücklich gemacht“, erzählt sie.

#dif20 Tourbus macht samstags Halt auf der Donauinsel!

Ab sofort wird immer am Samstag nachmittags bzw. abends das übliche Festivalgelände des Donauinselfests – nämlich der 4,5 kilometerlange Abschnitt zwischen Floridsdorfer Brücke und Reichsbrücke – angefahren. Ausschau halten lohnt sich!

Der Sommer läuft auf Hochtouren: Das bringt Woche 7

Der #dif20 Tourbus sorgt noch bis 18. September 2020 für eine musikalische Abwechslung in GANZ WIEN. Wo und wann genau der #dif20 Tourbus Halt macht, erfahren Donauinselfest-Fans kurz vor den Acts auf der Donauinselfest-Website, Facebook, Instagram und etwa eine Stunde vor dem Act in der dabei!-App via Push-Nachricht.

Das sind die #dif20 Acts bis 15. August 2020:

7. August 2020: Ein Sommerfestspielchen - Dinhof & Krammer unterwegs in Währing, Döbling und in der Donaustadt

unterwegs in Währing, Döbling und in der Donaustadt 8. August 2020: Slav unterwegs in Floridsdorf, der Donaustadt und auf der Donauinsel

unterwegs in Floridsdorf, der Donaustadt und auf der Donauinsel 9. August 2020: Alex Sutter unterwegs in der Leopoldstadt, der Inneren Stadt und in der Donaustadt

unterwegs in der Leopoldstadt, der Inneren Stadt und in der Donaustadt 10. August 2020: Ebow unterwegs in Ottakring und Meidling

unterwegs in Ottakring und Meidling 11. August 2020: DJANE MEL MERIO LIVE ACT unterwegs in der Donaustadt, Floridsdorf und Wieden

unterwegs in der Donaustadt, Floridsdorf und Wieden 12. August 2020: Bel Ami und die Gigolos unterwegs in Döbling und Währing und Birgit Denk unterwegs in der Leopoldstadt

unterwegs in Döbling und Währing und unterwegs in der Leopoldstadt 13. August 2020: Metternich unterwegs in Brigittenau und Favoriten und Schick Sisters unterwegs in der Inneren Stadt und Mariahilf

unterwegs in Brigittenau und Favoriten und unterwegs in der Inneren Stadt und Mariahilf 14. August 2020: 7YFN unterwegs in der Inneren Stadt, am Alsergrund und in Margareten

unterwegs in der Inneren Stadt, am Alsergrund und in Margareten 15. August 2020: Dave McKendry unterwegs in Favoriten, der Leopoldstadt, Neubau und auf der Donauinsel



(vorbehaltlich kurzfristiger, beispielsweise wetterbedingter Veränderungen)

#dif20 TV-Sommer: 6. Sendung am 7. August 2020

Diese Woche gibt es Rock‘n‘Roll: Andy Lee Lang bringt gemeinsam mit Gastgeber Roman Gregory und schwungvoller Musik die Wienerinnen und Wiener zum Tanzen – unter anderem vor der wunderschönen Kulisse des Schloss Schönbrunn. Der #dif20 Tourbus bringt aber auch jede Menge Frauenpower auf die Bühne, so hat Reporterin Juliane Ahrer die vielseitige Musikerin Mary Broadcast für ein Interview über ihren Tag bei der #dif20 Sommertour vor die Kamera gebeten.

#dif20 TV-Sommer Sendung #6: Heute, 7. August 2020 um 20.45 Uhr – u. a. auf W24, w24.at und auf den Donauinselfest-Kanälen!

#dif20 Tourbike: Abwechslung an heißen Sommertagen

Das #dif20 Tourbike der Kinderfreunde Wien radelte bereits zu 15 Einsätzen in GANZ WIEN. Spaß, Abwechslung, Spiele und Kreatives führt das Rad auch in den kommenden Wochen mit sich im Gepäck. Für alle, die demnächst beim #dif20 Tourbike vorbeischauen möchten: Heute hält das #dif20 Tourbike beim Wasserspielplatz auf der Donauinsel (1220) und morgen im Floridsdorfer Wasserpark (1210)!

Das Donauinselfest

Das Wiener Donauinselfest ist das größte Open-Air-Festival in Europa mit freiem Eintritt. Bereits seit 37 Jahren wird auf der Donauinsel ein hochkarätiges Musik-, Action- und Fun-Programm geboten. Das Fest steht seit jeher für sozialen Zusammenhalt, ein leistbares und modernes Wien sowie den respektvollen Umgang miteinander. www.donauinselfest.at

Die fünf Presenting Partner des Donauinselfests 2020 sind: Wien Energie, UniCredit Bank Austria, Österreichische Lotterien, Wiener Städtische Versicherung und Wien Holding

#dif20 #ganzwien

Laufend aktuelle Informationen zur #dif20 Sommertour sowie zum Donauinselfest 2020 liefern die Social Media-Kanäle des Donauinselfests auf Facebook und Instagram sowie die dabei! App.

Bildmaterial finden Sie unter https://www.flickr.com/photos/donauinselfest/albums

(Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

Ecker & Partner Öffentlichkeitsarbeit und Public Affairs GmbH

Nicole Ustupska & Nele Renzenbrink

Tel.: +43 1 59932-22 bzw. 26

presse @ donauinselfest.at