Neubau: Tango Argentino und Flohmarkt am Spittelberg

Wien (OTS/RK) - Das Anfang Juli gestartete „Sommerprogramm 2020“ im „Theater am Spittelberg“ (7., Spittelberggasse 10) dauert noch bis Mittwoch, 30. September. Der bunte Spielplan reicht von Weltmusik, Liedern aus Wien, Pop-Rhythmen und A-Cappella-Gesang bis zu Kleinkunst, Comedy und Unterhaltung für Kinder. Heute, Freitag, wird das finnische Mundharmonika-Quartett „Sväng“ ab 19.00 Uhr aufspielen („Nordischer Blues, slawischer Swing, balkanesker Drive“). Karten: 25 Euro. Für Samstag, 8. August, hat sich das „Sergio Cattaneo Tango-Ensemble“ mit dem Programm „Glorioso“ angesagt. Der aus Buenos Aires stammende Sänger und Entertainer Sergio Cattaneo präsentiert mit dem Instrumental-Quartett „Tango Ilusion“ und 2 Tanz-Paaren eine faszinierende „Tango Argentino“-Show. Beginn: 19.00 Uhr. Eintrittspreis: 26 Euro. Alle Corona-Sicherheitsvorschriften werden eingehalten. Karten-Reservierungen sind erforderlich: Telefon 526 13 85 bzw. E-Mail tickets@theateramspittelberg.at.

Am Sonntag, 9. August, sowie am Montag, 10. August, findet ein Flohmarkt mit einem vielfältigen Angebot an Dingen aus zweiter Hand im „Theater am Spittelberg“ statt. An beiden Tagen können die Besucherinnen von 12.00 bis 20.00 Uhr gewiss das eine oder andere Schnäppchen machen, von Mode und Accessoires bis hin zu Alltagsgegenständen. Der Zutritt ist kostenlos („Open House“).

Im August stehen weitere prominente Künstlerinnen und Künstler auf der Bühne im „Theater am Spittelberg“, etwa das „Kollegium Kalksburg“, die „Kernölamazonen“, Andrea Eckert, Erika Pluhar, Meena Cryle, Chris Fillmore, Angus „Bangus“ Thomas plus Simone Kopmajer und Band. Umfassende Programmangaben im Internet (mit Karten-Bestellmöglichkeit): www.theateramspittelberg.at.

