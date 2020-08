ORF III am Wochenende: Vierteiliger „zeit.geschichte“-Schwerpunkt zum 75. Jahrestag der Atombombenabwürfe auf Japan

Außerdem: Auftakt zum Peter-Weck-Schwerpunkt zum 90er mit „Heiteres von Roda Roda“, Welser-Möst-Abend zum 60. Geburtstag mit Porträt und „Fidelio“

Wien (OTS) - ORF III Kultur und Information widmet sich am Samstag, dem 8. August 2020, mit vier „zeit.geschichte“-Dokumentationen den Atombombenabwürfen auf Hiroshima und Nagasaki vor 75 Jahren. Am Sonntag stehen mit Peter Weck und Franz Welser-Möst gleich zwei Persönlichkeiten der österreichischen Kulturwelt im Rampenlicht: So startet ORF III tagsüber seinen umfangreichen Weck-Schwerpunkt zum 90. Geburtstag des Multitalents am 12. August (Details zum gesamten ORF-Schwerpunkt unter presse.orf.at), im Hauptabend wird Franz Welster-Möst u. a. mit einem neuen „Erlebnis Bühne“-Filmporträt zum 60. Geburtstag am 16. August gewürdigt.

Samstag, 8. August

Bereits um 16.10 Uhr zeigt ORF III eine neue Ausgabe der „Berggespräche“, in der Andreas Jäger das Ex-Ski-As Elisabeth „Lizz“ Görgl am Hochschwab trifft. Dabei erzählt sie von ihren Erfahrungen im Skiweltcup, warum sie unbedingt Skirennläuferin werden wollte und von ihrem hartnäckigen Plan, als Sängerin durchzustarten.

Im Hauptabend beleuchtet die „zeit.geschichte“ eines der prägendsten Kapitel des Zweiten Weltkriegs – die Atombombenabwürfe auf die japanischen Städte Hiroshima und Nagasaki im Sommer 1945. Zum Auftakt steht die Doku „Atombombe auf Hiroshima – Tragödie zum Kriegsende“ (20.15 Uhr) auf dem Programm. Als die Amerikaner immer näher an das japanische Festland rückten, kämpften die japanischen Truppen entschlossen weiter. Die Frage der Stunde: Wie beendet man diesen Krieg? Die Antwort fand sich in der amerikanischen Wüste: Die Atombombe. Die anschließende Doku „Hiroshima – Kriegsende oder Kriegsverbrechen“ (21.00 Uhr) folgt jenen todbringenden Tagen am 6. und 9. August, die mehr als 100.000 – hauptsächlich zivile – Opfer forderten. Ergänzt wird der Schwerpunkt zum 75. Jahrestag der Bombenabwürfe durch die Dokus „Der Wettlauf um die Atombombe“ (21.55 Uhr) und „Der Pazifikkrieg – Angriff auf Japan“ (22.55 Uhr).

Sonntag, 9. August

Am Sonntag würdigt ORF III Ausnahmekünstler Peter Weck zum 90. Geburtstag und zeigt ab 9.50 Uhr die ersten sechs Folgen der zwölfteiligen TV-Reihe „Heiteres von Roda Roda“. Darin tritt Weck als österreichischer Schriftsteller Roda Roda auf, der mit bürgerlichen Namen Sándor Friedrich Rosenfeld hieß und 1872 in Drnowitz, im heutigen Tschechien, geboren wurde. In den humoristischen Erzählungen, in denen liebevoll die Schwächen und Kuriositäten der Donaumonarchie parodierte werden, sind neben Weck u. a. Lukas Resetarits, Fritz Eckhardt, Christoph Waltz und Erni Mangold zu erleben.

Mit dem neuen Filmporträt „Happy Birthday Franz Welser-Möst“ gratuliert ORF III dem österreichischen Pultstar um 20.15 Uhr zum bevorstehenden 60. Geburtstag. Darin trifft Barbara Rett den Dirigenten an einem seiner Herzensorte, dem Attersee. Gemeinsam blicken sie auf besondere Momente seiner bisherigen Karriere zurück, sprechen über das Genie Beethoven und darüber, warum Musizieren und Bergsteigen einander ähnlicher sind, als man glaubt.

Danach zeigt „Erlebnis Bühne“ Beethovens einzige vollendete Oper „Fidelio“ (21.45 Uhr) mit Franz Welser-Möst am Pult der Wiener Philharmoniker – für die Salzburger Festspiele 2015 neu inszeniert von Claus Guth, mit Jonas Kaufmann und Adrianne Pieczonka in den Hauptpartien des Häftlings Florestan und seiner als Fidelio verkleideten und um seine Freiheit kämpfenden Frau Leonore.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at