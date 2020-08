Einladung zum Pressegespräch mit Tobias Moretti und Franz Welser-Möst zum Thema Bodenverbrauch

Allianz „Stoppt Bodenvernichtung“ kämpft gegen das Zubetonieren unseres Landes

Salzburg (OTS) - (Österreichische Hagelversicherung, 7. August 2020) In den letzten 20 Jahren wurden 150.000 Hektar Böden durch Verbauung zerstört, was der gesamten Agrarfläche des Burgenlandes entspricht. Damit wird nicht nur das Landschaftsbild verschandelt, sondern auch die Eigenversorgung mit heimischen Lebensmitteln gefährdet.



Jahrhundert-Jedermann Tobias Moretti und Stardirigent Franz Welser-Möst bilden mit Kurt Weinberger, dem Vorstandsvorsitzenden der Österreichischen Hagelversicherung und langjährigen Kämpfer für den Erhalt unserer Böden, eine Allianz gegen das Zubetonieren unseres Landes. In einem gemeinsamen Pressegespräch in Salzburg weisen sie auf die dramatischen Auswirkungen des rasanten Bodenverbrauchs in Österreich hin.

Ihre Gesprächspartner:



• Tobias Moretti, Schauspieler und langjähriger Unterstützer der Kampagne gegen den fortschreitenden Bodenverbrauch

• Franz Welser-Möst, Dirigent und Autor des jüngst erschienenen Buches "Als ich die Stille fand"

• Kurt Weinberger, Vorstandsvorsitzender Österreichische Hagelversicherung



Datum: Mittwoch, 12. August 2020, 09:30 Uhr

vor Ort: K+K am Waagplatz, Waagplatz 2, 5020 Salzburg

oder Online: Teilnahme via Internet: www.hagel.at



Um die geltenden Corona-Bestimmungen entsprechend umzusetzen, bitten wir Sie um Rückmeldung per E-Mai unter hofer @ hagel.at oder +43 664 280 32 87 bis Dienstag, 11. August. Eine Teilnahme via Internet ist ohne Anmeldung möglich.



Wir freuen uns über Ihre Teilnahme.

Rückfragen & Kontakt:

Magdalena Hofer, BA, Kommunikation Österreichische Hagelversicherung, hofer @ hagel.at, +43 664 280 32 87