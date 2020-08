NEOS Wien/Gara: Pneumokokken-Impfung muss analog zur Grippeimpfung ebenso verstärkt angeboten werden!

Stefan Gara: „Als Vorbereitung für den Herbst reicht die Grippeimpfung für Risikogruppen nicht aus. Stadt Wien ist gefordert die Vorsorge gegen Pneumokokken zu verstärken.“

Wien (OTS) - Nachdem die Stadt Wien bei der Grippeimpfung endlich aufgewacht ist und größere Kontingente an Impfstoffen beschafft, ist die Stadt bei der Vorsorge gegen andere gefährliche Erkrankungen wie Pneumokokken säumig. Bei älteren und immungeschwächten Menschen können Pneumokokkeninfektionen schwerwiegende Atemwegserkrankungen verursachen. Pneumokokken sind Bakterien und gelten als einer der häufigste Erreger einer Lungentzündung.

„Gerade für ältere Menschen und Hochrisikogruppen besteht damit angesichts von SARS-CoV-2 ein zusätzliches Risiko. Die bereits durch das Coronavirus geschwächte Körperabwehr muss sich dann zusätzlich der Bakterien erwehren. Daher wird auch eine Vorsorge von Experten dringend empfohlen!“, so Gara.

Der NEOS Wien-Gesundheitssprecher vermisst von den Verantwortlichen der Stadt ein ausreichendes Vorbeugungsprogramm gegen Pneumokokken analog zur kostenlosen Grippeimpfung. Durch das höhere Bewusstsein der Bevölkerung bestünde jetzt die Chance die bisher niedrigen Durchimpfungsraten deutlich zu steigern.

„Der Zugang zum Impfen muss deutlich erleichtert werden, sonst wird es nicht möglich sein das Kontingent an Grippeimpfstoffen im Herbst auch tatsächlich zu verabreichen. Impfen in der Apotheke – von geschultem Personal - wäre ein sehr niederschwelliger Zugang und damit ein effektiver Weg die Durchimpfungsrate der Wiener Bevölkerung zu steigern! Hier ist die Wiener Stadtregierung jetzt am Zug!“, so Gara abschließend.

