Deutsch zur unrühmlichen Rolle von Blümel bei „Hopsi“-Sparbüchern: „Vom angeblichen Retter zum Kinderschreck in zwei Tagen“

Überforderter ÖVP-Finanzminister hält nicht einmal Kindern gegenüber sein Versprechen – Schleunigst Lösung für wirkliche Sicherung der Spareinlagen von Kindern finden

Wien (OTS/SK) - SPÖ-Bundesgeschäftsführer Christian Deutsch sieht im heutigen „Kurier“-Bericht, wonach die „Hopsi“-Spareinlagen der Kinder keineswegs zur Gänze gesichert sind, einen weiteren Beleg dafür, dass „Blümel als Finanzminister eine Fehlbesetzung ist“. „Mit seiner unrühmlichen Rolle bei den ‚Hopsi‘-Sparbüchern von Kindern, wo Blümel innerhalb von nur zwei Tagen vom angeblichen Retter zum Kinderschreck geworden ist, zeigt der ÖVP-Finanzminister eindrucksvoll, dass er nicht einmal davor zurückschreckt, Kindern gegenüber seine Versprechen zu brechen“, ist Deutsch empört. „Zuerst macht Blümel Kindern Hoffnung, dass ihr Geld, das sie zum Geburtstag oder für ein gutes Zeugnis von Oma und Opa bekommen haben, gesichert sei. Dann stellt sich heraus, dass Spareinlagen der Kinder entgegen der Ankündigungen Blümels doch futsch sind und es Blümel nur um gute Schlagzeilen ging. Das ist einfach nur schäbig“, betonte Deutsch, der den ÖVP-Finanzminister auffordert, schleunigst eine Lösung im Sinne der Kinder und ihrer Spareinlagen zu finden. ****

Für SPÖ-Bundesgeschäftsführer Deutsch wird immer klarer, dass Blümel offenbar wenig von seinem Geschäft versteht. „Umso schlimmer und unverständlicher ist, dass sich Blümel nicht helfen lässt und sich vorher bei den ExpertInnen im Finanzministerium über die rechtliche Lage erkundigt“, so Deutsch heute, Freitag, gegenüber dem SPÖ-Pressedienst. „Bleibt nur zu hoffen, dass Blümel für sein Versagen und seine Inkompetenz am Ende nicht auch den Kindern die Schuld gibt“, erinnert Deutsch an ÖVP-Ministerin Aschbacher und ihre Aussage, dass ein Baby Schuld am missglückten Geldübergabe-Foto habe, mit dem sich Aschbacher als barmherzige Samariterin inszenieren wollte. (Schluss) mb/ls



