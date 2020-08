Live bei Bibel TV: Erzbischof Dr. Franz Lackner feiert Hochamt zum Fest "Mariä Himmelfahrt" im Salzburger Dom

Ab sofort regelmäßige Live-Übertragung aus Salzburg, Österreich, bei Bibel TV (FOTO)

Hamburg (ots) - Zu einem feierlichen Gottesdienst mit Erzbischof Dr. Franz Lackner und festlicher Musik von Joseph Haydn anlässlich des Hochfestes "Mariä Himmelfahrt" lädt Bibel TV seine Zuschauer*innen in den Dom zu Salzburg. Am Samstag, 15. August 2020, feiert der neue Vorsitzende der Bischofskonferenz in Österreich, in der barocken Domkirche die Heilige Messe. Bibel TV überträgt das Festhochamt live ab 10.00 Uhr aus dem eindrucksvollen Salzburger Dom.

"Die Live-Übertragung an "Mariä Himmelfahrt" bildet den Auftakt zu einer für uns besonderen und wichtigen Partnerschaft mit dem Salzburger Dom, für die wir außerordentlich dankbar sind", so Beate Busch, stellvertretende Bibel TV-Geschäftsführerin: "Das konstruktive Miteinander mit den Verantwortlichen in Salzburg macht große Freude. Dass Bibel TV seinen Zuschauer*innen die festlichen Gottesdienste aus Österreich und insbesondere aus dem Salzburger Dom ab sofort regelmäßig als Programm-Höhepunkte ankündigen kann, ist großartig!".

Erzbischof Lackner, der Zelebrant des Pontifikalamtes zum Fest "Mariä Aufnahme in den Himmel", wurde erst bei der Sommervollversammlung der Bischofskonferenz 2020 (15. - 18. Juni) zum Vorsitzenden gewählt. Der in der Steiermark geborene ehemalige Elektriker und UN-Soldat trat 1984 in den Franziskanerorden ein. 1999 wurde er Provinzial der Franziskanerprovinz von Wien und Professor für Philosophie an der Philosophisch-Theologischen Hochschule Heiligenkreuz. Seit 2013 ist Lackner Erzbischof von Salzburg und folgt nun in seinem Amt als Vorsitzender der Bischofskonferenz auf Kardinal Christoph Schönborn.

Musikalisch wird das Pontifikalamt zum Fest' ´Mariä Aufnahme in den Himmel' von der Salzburger Dommusik auf der Westempore begleitet. Chor und Orchester unter der Leitung des Domkapellmeister János Czifra spielen Haydns 'Mariazellermesse'. Joseph Haydns tiefe Marienverehrung praktizierte er auch durch das regelmäßige Gebet des Rosenkranzes am Wallfahrtsort Mariazell. Die Komposition einer seiner früheren Messen widmete er diesem Ort. Die Aufführung dieser Mariazellermesse ist seit langen Jahren Teil der Liturgie am hohen Marienfeiertag im Salzburger Dom.

Zur Live-Übertragung der Festgottesdienste aus fünf großen Kirchen in Deutschland und Österreich lädt Bibel TV ab sofort an Sonn- und Feiertagen regelmäßig um 10.00 Uhr ein. Im Wechsel mit den Gottesdiensten aus dem Berliner Dom und dem Kirchenkreis Lübeck-Lauenburg stehen Live-Übertragungen der Heiligen Messen aus dem Kölner Dom, dem Würzburger Dom, und nun auch aus dem markanten Dom zu Salzburg aus Österreich auf dem Programm.

