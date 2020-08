ARBÖ: Die richtige Sitzposition im Auto ist sicher und gesund

Die richtige Sitzposition schützt nicht nur vor unangenehmen Rückenschmerzen, sondern auch vor schwerwiegenden Verletzungen bei einem Unfall.

Wien (OTS) - Die veränderten Reisegewohnheiten im heurigen Sommer machen das Auto in diesem Jahr zu einem beliebten Fortbewegungsmittel, um die wohlverdienten Urlaub in Österreich oder einem der angrenzenden Länder zu erreichen. Damit die Entspannung auch schon auf der Fahrt in den Urlaub beginnt, informiert der ARBÖ über die richtige Sitzposition.

Die richtige Sitzeinstellung

Bei der Sitzhöhenverstellung sollte eine Position gewählt werden, in der stets gut rundum gesehen und sämtliche Anzeigen des Armaturenbretts gut abgelesen werden können. Die Augen sollten hierbei etwa auf halber Höhe der Frontscheibe sein. Ein zu niedrig eingestellter Sitz sorgt für eine schlechte Beckenpositionierung und wirkt sich nachteilig auf die Bandscheiben aus. Die Vorderkante des Sitzes sollte nicht zu weit nach oben gestellt werden, damit die Oberschenkel noch genügend Freiraum haben. Die Sitzfläche darf nur so weit nach hinten verstellt werden, dass die Knie beim Durchtreten der Pedale nicht durchgestreckt sind. Das Ende der Sitzfläche sollte sich einige Zentimeter vor der Kniekehle befinden. Das Gesäß sollte sich dabei so nah wie möglich an der Rückenlehne befinden. Eine möglichst aufrechte Sitzposition schont den Rücken und verringert den Abstand zur Kopfstütze. Die Schulterblätter sollten auch beim Lenken, Kontakt mit der Rückenlehne haben.



Die richtige Lenkradeinstellung

Grundsätzlich sollte das Lenkrad möglichst steil sein, allerdings darf dabei die gute Sicht auf die Armaturen nicht verloren gehen. Mit Hilfe der 9/3-Uhr-Haltung am Lenkrad kann in einer Notsituation am schnellsten reagiert werden. Zudem bietet diese Haltung den perfekten Schutz vor einem aufgehenden Airbag. Die Entfernung des Lenkrads sollte so gewählt werden, dass die Arme weder zu stark durchgestreckt noch zu stark angewinkelt sind.

Diese Sitzpositionen sollten unbedingt vermieden werden

Eine verkrampfte Haltung dicht am Lenkrad ermüdet stark und macht schnelle Ausweichmanöver unmöglich. Außerdem kann diese Sitzposition bei einem Unfall zu schwerwiegenden Verletzungen führen. Auch das Fahren mit flach eingestellter Rückenlehne sollte definitiv vermieden werden, denn der fehlenden Lehnen- und Kopfstützenkontakt kann sich enorm gefährlich auswirken. In Notsituationen sind nicht nur zielgenaue Lenkmanöver unmöglich, sondern auch sämtliche Sicherheitssysteme wie Airbags und Gurte schützen nicht mehr optimal. Plötzliche Ausweichmanöver sind mit nur einer Hand am unteren oder oberen Lenkradkranz ebenfalls unmöglich.

BeifahrerInnen sollten sich ebenso an die Vorgaben der richtigen Sitzposition halten. Ein absolutes No-Go ist es die Füße am Armaturenbrett abzulegen, denn dies kann zu lebensbedrohlichen Verletzungen führen. Im Falle eines Unfalls würden die Beine nach oben gedrückt werden und gegen den eigenen Kopf prallen.

Rückfragen & Kontakt:

ARBÖ Presseabteilung

Sebastian Obrecht

Tel.: +43 1 891 21 Dw. 244

Mobil: +43 664 60 123 244

Email: sebastian.obrecht @ arboe.at