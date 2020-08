Aviso: Kooperationsprojekt für den Erhalt des baukulturellen Erbes im Garten des Belvederes

European Heritage Volunteers - internationaler Trainingskurs - Get-together Frühstück

Wien (OTS/BHÖ) - Die Burghauptmannschaft Österreich restauriert in Kooperation mit den European Heritage Volunteers und dem Bundesdenkmalamt vier Steinskulpturen im Garten von Schloss Belvedere. Bei einem internationalen Trainingskurs arbeiten Studierende aus unterschiedlichen Ländern Europas gemeinsam mit renommierten Restauratorinnen und Restauratoren an der aufwendigen Sanierung. Nach einer theoretischen Einführung in die Anforderungen und Feinheiten der Steinrestauration, starteten heute vor Ort die Arbeiten an den Skulpturen. Bis zum 14. August haben die Teilnehmerinnen und Teilnehmer die Möglichkeit, eigene Erfahrungen in der praktischen Erhaltung des baukulturellen Erbes zu sammeln, neue Handwerkstechniken kennenzulernen und sich über unterschiedliche denkmalpflegerische Praktiken auszutauschen.

Am Mittwoch, 12. August, um 10 Uhr lädt das Kooperationsprojekt im Garten des Belvederes Medienvertreterinnen und Medienvertreter zu einem Get-together Frühstück ein. Neben kurzen einführenden Statements besteht die Möglichkeit, den Restauratorinnen und Restauratoren über die Schulter zu schauen, beim Besuch einer Ausstellung und von Vorträgen mehr über die European Heritage Volunteers zu erfahren und sich mit den Beteiligten auszutauschen. Es besteht die Möglichkeit für Foto- und Filmaufnahmen.

Bitte merken Sie vor:

European Heritage Volunteers Get-together Frühstück

Mittwoch, 12. August 2020, 10:00 - 12:00 Uhr

Schloß Belvedere, Prinz Eugen-Straße 27; Löwenzwinger; 1030 Wien

Um vorherige Anmeldung unter presse @ burghauptmannschaft.at wird höflich ersucht.

