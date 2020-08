Neue Volkspartei Meidling: Karl Mahrer als Wahlkreis-Spitzenkandidat für den Gemeinderat nominiert

Karl Mahrer führt die Liste in Meidling an: Sicherheitssprecher thematisiert große Herausforderungen in Sicherheits- und Integrationspolitik Meidlings

Wien (OTS) - Die Neue Volkspartei Meidling präsentiert mit Karl Mahrer einen ausgewiesenen Experten in Sachen Sicherheits- und Integrationspolitik als Wahlkreis-Spitzenkandidat für die kommende Gemeinderatswahl am 11. Oktober. Der Sicherheitssprecher der Volkspartei hat schon in der Vergangenheit seinen Arbeitsschwerpunkt auf die Stärkung des positiven Sicherheitsgefühls in Wien gelegt. Als ehemaliger Polizei-Vizepräsident verfügt er über umfassende Erfahrungswerte, die er künftig verstärkt seiner Heimatstadt zur Verfügung stellen will. Mahrer ortet großen Handlungsbedarf, um vergangene Versäumnisse in der Integrationspolitik aufzuarbeiten: „Es muss alles dafür getan werden, um in Meidling dramatische Vorfälle wie in Favoriten zu verhindern.“

Als Spitzenkandidat auf der Meidlinger Gemeinderatsliste kündigt er an, künftig den Dialog mit der Bevölkerung verstärkt zu führen und alle betroffenen Verantwortlichen in die Erarbeitung dringend notwendiger Maßnahmen zu involvieren: „Ich bin fest davon überzeugt, dass treffsichere und nachhaltige Sicherheitspolitik nur gelingt, wenn man den Menschen genau zuhört und ihre Sorgen und Ängste ernst nimmt. Viel zu oft habe ich in der Vergangenheit gehört, dass Menschen das Gefühl haben, ihre Heimat zu verlieren und sich in ihrem Bezirk nicht mehr zu Hause fühlen. Eine solche Entwicklung müssen wir gemeinsam mit allen Mitteln verhindern!“

Mahrer thematisiert auch konkrete „Baustellen“ im Bezirk, für die er sich engagieren wird. Ein Ziel ist die Verbesserung der untragbaren Situation um und rund um den Bahnhof Meidling. Hier braucht es dringend die Umsetzung eines Alkoholverbotes, aber auch eine Verbesserung der Infrastruktur und verstärkte Kontrollen. Sein Einsatz gilt ebenfalls einer raschen Umsetzung der von der Bundesregierung beschlossenen Umsiedelung der Flugeinsatzstelle im Bezirk, um möglichst bald die Bevölkerung vom Fluglärm zu entlasten. Abschließend betont die Neue Volkspartei Meidling, mit der Kandidatur des Sicherheitssprechers Mahrer ein deutliches Zeichen für mehr Sicherheit und Lebensqualität im Bezirk setzen zu wollen.​

