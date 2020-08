A G´spia für´s Tier am Welttag der Katze, dem 08.08.

Volkshilfe Wien-Projekte: Katzen helfen Menschen, Menschen helfen Katzen

Wir haben Klient*innen, die nur mehr ihre Katzen als einzige emotionale Bezugsmöglichkeit hatten und mit nichts als ihrem Tier zu uns kamen. Wir konnten sie in unseren Einrichtungen aufnehmen und damit dazu beitragen, dass sich Mensch und Tier wieder wohlfühlen. Tanja Wehsely, Geschäftsführerin Volkshilfe Wien 1/2

Die Mitarbeiter*innen der Volkshilfe Wien und viele Freiwillige tragen täglich dazu bei, dass aus dem Welttag der Katze auch der Tag der Menschlichkeit in Zusammenhang mit Haustieren wird. Danke dafür Tanja Wehsely, Geschäftsführerin Volkshilfe Wien 2/2

Wien (OTS) - Am internationalen Tag der Katze, dem achten August, wird jedes Jahr das Zusammenleben von Menschen und Katze gefeiert: die Katze ist das liebste Haustier der Österreicher*innen, in jedem vierten Haushalt leben Katzen mit Menschen zusammen.

Unter dem Namen „A G´spia für´s Tier“ bietet die Volkshilfe Wien gleich drei Projekte, ermöglicht ihren Klient*innen ein Leben mit Katzen und Hunden und fördert Lebensfreude:

Das Projekt „tierbegleitet bewegen“ bringt Menschen und ihre Haustiere in gemeinsame, gesunde Aktivitäten. Freiwillige Mitarbeiter*innen, geschult vom Verein „Tiere als Therapie (TAT)“ leiten ältere Menschen, Menschen mit Behinderung oder psychischer Erkrankung zur eigenen Aktivierung an.

Das Projekt „tierbegleitet beschäftigen“ ist im Rahmen der Wohnungslosenhilfe tätig. Es bietet tieraffinen Bewohner*innen der Wiener Wohnungslosenhilfe eine Möglichkeit, sich freiwillig zu engagieren und gegenseitig zu helfen.

Bei den Projekten der „Wohnungslosenhilfe der Volkshilfe Wien“ spielen Tiere, und im Besonderen Katzen, eine große Rolle. Bei von Wohnungslosigkeit betroffenen Menschen ist das Haustier häufig das Einzige, das ihnen aus ihrem bisherigen Leben geblieben ist.

Sowohl Expert*innen aus Tiertraining und Sozialarbeit als auch externe Freiwillige kommen in die Häuser der Wiener Wohnungslosenhilfe und begleiten Tierhalter*innen und ihre Tiere. Die artgerechte Haltung der Tiere ist dabei selbstverständlich und wird laufend in Kooperation mit Tierschutzombudsstelle Wien überprüft

„Unsere Projekte rund um „A G´spia für´s Tier“ sind höchst erfolgreich. Viele Katzen und Hunde leben in unseren Häusern und tragen dazu bei, die Lebensqualität der Bewohner*innen maßgeblich zu verbessern. Egal, ob arm oder reich – Tiere sind für alle Menschen eine Bereicherung“, stellt Tanja Wehsely, Geschäftsführerin der Volkshilfe Wien fest.

„ Wir haben Klient*innen, die nur mehr ihre Katzen als einzige emotionale Bezugsmöglichkeit hatten und mit nichts als ihrem Tier zu uns kamen. Wir konnten sie in unseren Einrichtungen aufnehmen und damit dazu beitragen, dass sich Mensch und Tier wieder wohlfühlen. Die Mitarbeiter*innen der Volkshilfe Wien und viele Freiwillige tragen täglich dazu bei, dass aus dem Welttag der Katze auch der Tag der Menschlichkeit in Zusammenhang mit Haustieren wird. Danke dafür “, so Wehsely abschließend.

Fotos von Klient*innen mit ihren Katzen bzw. Videos bei Volkshilfe Wien erhältlich oder unter diesem Link: https://we.tl/t-5KqhfAjGRA



Rückfragen & Kontakt:

Volkshilfe Wien Gemeinnützige Betriebs-GmbH

Romana Bartl

Public Affairs/Presse

+43 676 8784 1770

R.Bartl @ volkshilfe-wien.at

www.volkshilfe-wien.at

www.facebook.com/VolkshilfeWien



Favoritenstraße 83

1100 Wien