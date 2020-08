Premiere von „Romeo und Julia“ im Burghof in Perchtoldsdorf

LH Mikl-Leitner: „Kultur ist an allen Ecken und Enden des Landes spürbar und fühlbar“

St. Pölten (OTS/NLK) - In Anwesenheit von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner feierte am Mittwochabend William Shakespeares Tragödie „Romeo und Julia“ in der Regie von Veronika Glatzner bei den Sommerspielen in Perchtoldsdorf Premiere. Der Aufführung wohnte unter anderem auch Landesrat Martin Eichtinger bei.

„In den letzten Monaten mussten wir uns in vielen Bereichen einschränken und sogar auf die Kultur verzichten“, sagte die Landeshauptfrau. „Wir haben sie unglaublich vermisst und vor allem auch den Kontakt zu den Künstlerinnen und Künstlern. Aber es war natürlich auch keine einfache Zeit für die Kulturschaffenden. Umso mehr haben wir uns gemeinsam auf den Kultursommer in Niederösterreich gefreut, der unter ganz speziellen Rahmenbedingungen stattfindet“, hob sie hervor. „Kultur wird jetzt im Sommer an allen ‚Ecken und Enden‘ in Niederösterreich spürbar und fühlbar. An die 100 Festivals und über 1.000 Kulturveranstaltungen finden statt“, so Mikl-Leitner.

Bürgermeister Martin Schuster sagte: „Es freut mich sehr, dass diese Produktion zustande gekommen ist. Es war ein weiter Weg und es war keine leichte Entscheidung, in Zeiten wie diesen Theater zu machen. Durch die Förderung des Landes Niederösterreich, die heuer um 50 Prozent höher war, ist es überhaupt möglich geworden, dass wir spielen. Ein ganz großes Dankeschön gilt den Sponsoren, denn auch für die Wirtschaftstreibenden ist es ein herausforderndes Jahr und trotzdem haben sie uns die Treue gehalten und uns hier unterstützt.“

Die Sommerspiele Perchtoldsdorf im Rahmen des Theaterfests Niederösterreich können unter Berücksichtigung aller Sicherheitsvorgaben durchgeführt werden. Die Bühne hat Abstand zum Publikum und die Zuschauer haben Abstand zueinander. Gespielt wird in diesem Jahr nur im Freien. Zu sehen ist das Stück noch am 7., 8., 12., 13., 14., 15., 20., 21., 22., 26., 27. und 28. August sowie am 2., 3. und 4. September jeweils ab 19.30 Uhr. Seit mittlerweile über 40 Jahren wird vor der Kulisse der mittelalterlichen Burg Perchtoldsdorf im Sommer Theater gespielt. Karten gibt es bei den Sommerspielen Perchtoldsdorf unter 01/866 83-400, E-Mail info @ perchtoldsdorf.at und www.sommerspiele-perchtoldsdorf.at.

Nähere Informationen: Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Sommerspiele Perchtoldsdorf, Mag. Alexia Gerhardus, Telefon 0664/212 22 66, E-Mail presse @ sommerspiele-perchtoldsdorf.at

