Caprion-HistoGeneX und Viroclinics-DDL geben eine strategische Partnerschaft bekannt, die integrierte, ergänzende Dienstleistungen anbietet, um die Forschung im Bereich Infektionskrankheiten und die Entwicklung von Therapien gegen COVID-19 voranzutreiben

Montreal und Rotterdam, Niederlande (ots/PRNewswire) - Caprion-HistoGeneX, ein spezialisiertes Auftragslabor, das Dienstleistungen in den Bereichen Immunologie, Proteomik, Histopathologie und Genomik anbietet, und Viroclinics-DDL, ein Anbieter von Dienstleistungen für präklinische und klinische Studien für die Entwicklung von Impfstoffen, antiviralen Therapien und Diagnosen, freuen sich, eine neue Partnerschaft bekannt geben zu können, die globale, integrierte Dienstleistungen anbietet, um die Entdeckung und Entwicklung von Impfstoffen und antiviralen Therapien zu unterstützen.

Caprion-HistoGeneX und Viroclinics-DDL gaben heute eine neue strategische Partnerschaft bekannt, die ihre globalen Fähigkeiten erweitert, den aufkommenden Bedarf an therapeutischen und prophylaktischen Lösungen für Infektionskrankheiten, u. a. COVID-19, zu adressieren. Diese Partnerschaft bringt zwei führende, bekannte Auftragsforschungsunternehmen zusammen, die mit spezialisierten Assays und Technologien, die für klinische und präklinische Studien mit dem Ziel, Impfstoffe und andere Therapien für Infektionskrankheiten zu entwickeln, relevant sind, der Pharma- und Biotechnologie-Gemeinschaft dienen.

Durch die Kombination ihrer jeweiligen Kompetenzen bieten die beiden Unternehmen ein umfassendes Angebot an spezialisierten Dienstleistungen, um Studien zu Impfstoffen und antiviralen Therapien zu unterstützen, sowie eine weite globale Präsenz, die Standorte in den Niederlanden, Kanada, den USA, Belgien, dem Vereinigten Königreich, Australien und China umfasst.

"Wir freuen uns, eine Partnerschaft mit Caprion-HistoGeneX einzugehen und die einzigartigen Stärken unserer Unternehmen zu vereinen, um unseren Kunden, die innovative Modalitäten für den Kampf gegen Infektionskrankheiten entwickeln, erstklassige Auftragsforschungsservices zu bieten", so Davide Molho, DVM, der neue CEO von Viroclinics-DDL.

Die Partnerschaft ermöglicht eine nahtlose, integrierte Serviceerfahrung für Kunden in aller Welt, mit einem breiten Serviceangebot, das alle Stufen der Entwicklung von Impfstoffen und antiviralen Therapien abdeckt, von präklinischen und In-vitro-Forschungsmodellen bis hin zur Bereitstellung von kundenspezifischen, handelsüblichen Funktionstests zur Überwachung der Impfstoffwirksamkeit. Zusätzlich zur Nutzung einer breiten Auswahl an spezialisierten Plattformen wie Virusneutralisation, Durchflusszytometrie, ELISpot und Immunassays bietet die Partnerschaft ebenfalls Zugriff auf ein erweitertes globales Netzwerk an Einrichtungen zur Verarbeitung klinischer Proben in ganz Nordamerika, Südamerika, Europa, Afrika und Asien sowie betriebliche und logistische Dienstleistungen einschließlich Probenverwaltung und Probenentnahme-Kits.

"Mit unseren sich ergänzenden Kompetenzen können wir den Bedarf des Markts an Forschung und Entwicklung und klinischem Outsourcing decken. Wir glauben, dass diese gemeinsame Initiative im Zuge der derzeitigen COVID-19-Pandemie die Testung von Impfstoffen und antiviralen Therapien auf ein neues Niveau bringen wird", so Martin LeBlanc, CEO von Caprion-HistoGeneX.

Informationen zur Caprion Biosciences Inc.Caprion-HistoGeneX ist ein führender Anbieter von speziali sierten Präzisionsmedizin-Dienstleistungen für die biopharmazeutische Industrie, einschließlich Durc hfluss- und Massenzytometrie zum Immunmonitoring, quantitative Massenspektrometrie, molekulares Prof iling sowie quantitative Immunhistochemie. Durch Nutzung seiner integrierten Plattformen unterstützt Caprion-HistoGeneX den gesamten Arzneimittelentwicklungszyklus von der Entdeckung bis hin zu klinis chen Studien. Das Unternehmen ist global tätig mit Laboren in Kanada, den USA, Belgien, dem Vereinig

Weitere Informationen: www.caprion.com und www.histogenex.com



Informationen zu Viroclinics-DDL



Viroclinics-DDL ist ein weltweit führendes Auftragsforschungsunternehmen im Bereich Virologie, das der biopharmazeutischen Gemeinschaft mit einem breiten Spektrum an präklinischer Forschung, klinischer Diagnose, Assay-Entwicklung und Logistikdienstleistungen für klinische Studien dient. Die umfassende Erfahrung von Viroclinics mit klinischen und präklinischen Studien für Viren, einschließlich seines Spezialgebiets Atemwegsviren, stellt das Unternehmen bei der Unterstützung der Entwicklung von Impfstoffen, Antikörpern und antiviralen Präparaten, die Virusinfektionen bekämpfen, an die Spitze. Unsere internen, hochmodernen präklinischen und klinischen BSL-2- und BSL-3-Labore ermöglichen komplexe Experimente mit hochpathogenen Organismen. Viroclinics hat Standorte in Rotterdam, Rijswijk und Schaijk (Niederlande) und beschäftigt über 270 gut ausgebildete, engagierte Wissenschaftler und technische Experten. Weitere Informationen: www.viroclinics.com und www.ddl.nl

