Archäologie am Berg 2020

Das Naturhistorische Museum Wien und die Salzwelten Hallstatt laden am Samstag, 22. und Sonntag, 23. August 2020, von 10–17 Uhr zur Archäologie am Berg 2020 ein.

Wien (OTS) - „Ressourcen, Krisen und Nachhaltigkeit durch die Jahrtausende“ präsentiert die Forschungsarbeit in der NHM Wien-Außenstelle in Hallstatt / Alte Schmiede.

Wissenschafter*innen des NHM Wien und ihre Kooperationspartner stellen die aktuellen Ergebnisse zu ihren Forschungen um das älteste Salzbergwerk der Welt vor. Der Umgang mit Ressourcen und Krisen in prähistorischer Zeit steht im Zentrum der Veranstaltung. Es wird gezeigt, wie die Althallstätter ihre Herausforderungen äußerst krisenresistent meisterten.

Erfahren Sie, wie jahrtausendealter Blütenstaub nachhaltige Waldwirtschaft belegt. Erleben Sie bei der großen Sudpfanne, wieviel Energie in einem Kilogramm Holz steckt. Probieren Sie sich an der Herstellung eines bronzezeitlichen Kleidungsstücks oder drehen Sie ihr eigenes Bastseil. Finden Sie heraus, wie an Skeletten noch nach 2.500 Jahren Versorgungskrisen erkannt werden. Erleben Sie mit, wie am Tablet Animationen zum prähistorischen Bergbau erstellt werden. Tauchen Sie mit uns ein in die Welt des Bergbaus und erfahren Sie, wie Wissenschafter*innen aus unterschiedlichsten Fachrichtungen das Umfeld des prähistorischen Bergwerks erforschen. Erhalten Sie Einblicke in das Leben der Hallstätter Bergleute vor über 3.000 Jahren.



Die Veranstaltung zum Mitmachen, Ausprobieren und Entdecken wendet sich an Familien und Interessierte: Sehen, hören, testen und staunen! Die Teilnahme an der Veranstaltung ist kostenlos!

Die Preise für die Auffahrt mit der Salzbergbahn und weitere Infos zu den Salzwelten unter: www.salzwelten.at





