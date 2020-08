Adkins Zheng von Thousand Cities Strategic Algorithms (TCSA): Bau von "Raketen" in der Welt der Regierungssysteme

Shenzhen, China (ots/PRNewswire) - Herr Adkins Zheng, Vorsitzender und Chief Algorithm Officer von TCSA, gab während einer kürzlich mit Phoenix TV ausgestrahlten Dokumentation einen umfassenden Überblick über die Aufgabe, die Werte und die große Vision seines Unternehmens.

"In nur wenigen Jahren (ist Elon Musk) in der Lage gewesen, sichere, zuverlässige und erschwingliche Autos und Raketen herzustellen", sagte Adkins. "Dennoch haben wir nach 300-500 Jahren immer noch kein wirklich nachhaltiges Wirtschafts-, Währungs- und Steuersystem aufgebaut, was bedeutet, dass die meisten Volkswirtschaften heute entweder stagnieren oder mit Schulden belastet sind."

Adkins ist der Ansicht, dass das Grundproblem darin besteht, dass der Menschheit ein zuverlässiges institutionelles Instrumentarium zur Feinabstimmung der nationalen Politiken, Sozialsysteme und wirtschaftlichen Instrumente fehlt. Im Zuge der Coronavirus-Pandemie stürzen Volkswirtschaften auf der ganzen Welt ins Chaos und leiden unter Rezession und Fragmentierung. Um Ordnung, Stabilität und Wohlstand wiederherzustellen, müssen wir einen neuen Standard für leistungsfähige wirtschaftspolitische Regierungsinstrumente setzen.

Auf den Schultern von Wirtschaftsdenkern wie Adam Smith, David Ricardo, Laski, Hayek und John Maynard Keynes hat Adkins eine umfassende Neudefinition der grundlegenden Wirtschaftstheorie vorgeschlagen und dabei drei neue Elemente eingeführt:

Soziale Versorgungsfähigkeit System der sozialen Versorgung Basis- vs. Effizienzpreise.

Durch die Anwendung fortschrittlicher Datenwissenschaft auf neue Wirtschaftstheorien hat TCSA bei der Erforschung der Möglichkeiten des Austauschs von wirtschaftlichen Werten die konventionellen Kreditwährungen, Bitcoin, Libra und andere digitale Währungen übertroffen.

TCSA hat eine zuverlässige Methode entdeckt, die in der Lage ist, Währungspreis und -wert zu synchronisieren. Diese überwindet entscheidende Nachteile des Geldsystems und setzt gleichzeitig innovative Algorithmen als technologische Lösung für souveräne Währungen ein.

Eine echte Datenvereinheitlichung ermöglicht die Schaffung eines "Cockpits für Politikentscheidungen", das die Wirtschafts-, Steuer- und Währungssysteme eines Landes direkt überwacht und Regierungsvertreter und politischen Parteien ein praktisches Instrumentarium für die Politikgestaltung an die Hand gibt, mit dem sie Wirtschaftspolitik, Sozialsysteme und Regierungsmechanismen mit vereinheitlichten Echtzeitdaten steuern können.

Das "Cockpit für Politikentscheidungen" kann die Wirksamkeit und Reaktionsfähigkeit der Geldpolitik auf interne oder externe Schocks erheblich steigern und die gezielte Reform und Verbesserung der wirtschaftlichen Regierungssysteme unterstützen.

Das "Sovereign Asset Currency"-System von TCSA ist eine sprichwörtliche "Rakete", die die rasche Entwicklung und Reform der institutionellen Mechanismen und Instrumentarien in der globalen Wirtschaftsordnung fördert. Für die Zentralbankpartner wird TCSA einen umfassenden Technologietransfer aller kundenspezifischen Software- und Hardwarekomponenten durchführen, um absoluten Datenschutz und absolute Datensicherheit zu gewährleisten.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1224797/1.jpg

Rückfragen & Kontakt:

Kathryn Ho

+86-137-2895-6115