Blümel: Wichtige Weichenstellung für Wiener Infrastruktur und Lobau-Tunnel

Positives UVP-Verfahren für Stadtstraße Aspern – Am Lobau-Tunnel führt kein Weg vorbei

Wien (OTS) - „Gerade in Zeiten wie diesen ist der Lobau-Tunnel eines der wichtigsten Wiener Infrastrukturprojekte zur Schaffung und Sicherung von Arbeitsplätzen. Mit dem heute positiv abgeschlossenen UVP-Verfahren für die Stadtstraße Aspern geht der Weg in die richtige Richtung. Diese ist eine wichtige Voraussetzung für die Realisierung des Lobau-Tunnels“, zeigt sich Landesparteiobmann Finanzminister Gernot Blümel erfreut über den positiven UVP-Bescheid zur Stadtstraße Aspern. „Dem Bau des Lobau-Tunnels darf nun nichts weiter im Weg stehen. Es braucht jetzt ein klares Bekenntnis der Stadtregierung zu diesem Projekt, damit der Lobau-Tunnel schnellstmöglich realisiert werden kann“, so Blümel.

Seit vielen Jahren setzt sich die neue Volkspartei Wien für die Realisierung des Lobau-Tunnels ein. Allerdings ist die rot-grüne Stadtregierung in dieser Frage tiefgespalten, was zu einer jahrelangen Verschleppung des Projekts geführt hat. „Gerade in Zeiten wie diesen ist ein Bauprojekt dieser Größenordnung essentiell für die Wertschöpfung in Wien. Unsere Stadt lebt nicht nur von Lebensqualität allein, sondern es sind Infrastrukturprojekte, die für Wohlstand und Wachstum sorgen und Wien wieder nach vorne bringen. Damit werden dringend benötigte Arbeitsplätze geschaffen und gesichert“, so Blümel. Auch für den Verkehrsstandort Wien ist der Lobau-Tunnel unumgänglich. „Es kann nicht sein, dass sich in der angeblich lebenswertesten Stadt der Welt der Transitverkehr mitten durch die Stadt stauen muss. Am Lobau-Tunnel führt kein Weg vorbei!“

Rückfragen & Kontakt:

Die neue Volkspartei Wien

Michael Ulrich, MSc

Leitung Kommunikation & Presse

+43 650 6807609

michael.ulrich @ wien.oevp.at

https://neuevolkspartei.wien