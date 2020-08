NEOS Wien zu diskriminierendem Familienbonus: Stadt soll Ungerechtigkeit ausgleichen

Christoph Wiederkehr: „Vor allem Menschen in den Gesundheitsberufen werden jetzt benachteiligt!“

Wien (OTS) - Die von den Grünen einstmals zu Recht kritisierte Indexierung der Familienbeihilfe findet jetzt unter grüner Regierungsbeteiligung ihre Fortsetzung: Denn auch der Familienbonus wird für Kinder ausländischer Eltern nicht in voller Höhe ausbezahlt, kritisiert NEOS Wien Landessprecher Christoph Wiederkehr: „Wer kommt jetzt zum Handkuss? Es ist die slowakische Krankenschwester, der rumänische Pfleger – es sind diejenigen, die in den vergangenen Monaten dafür gesorgt haben, dass das Gesundheitssystem trotz Corona nicht zusammenbricht. Das ist ungerecht und ein Schlag ins Gesicht vieler Menschen vor allem in Wien!“

Wiederkehr fordert die Stadtregierung auf, diese Ungerechtigkeit auszugleichen: „Gerade in Wien sind besonders viele Familien von der türkisgrünen Diskriminierung betroffen. Vor allem trifft es erneut Frauen und diejenigen, die für ihren Corona-Einsatz zu Recht Applaus erhalten haben. Machen wir in Wien Mittel aus der Corona-Hilfe frei – SPÖ und Grüne sollen sich ihrer Grundwerte besinnen und für Fairness sorgen, wenn das die Bundesregierung schon nicht schafft!“

