Lotto: Doppeljackpot – 2,5 Millionen Euro sind am Sonntag im Topf

Alle drei Joker zu je 64.700 Euro gehen in die Steiermark

Wien (OTS) - Sie gelten nach wie vor als sehr beliebt bei den Lotto Fans – die Dreißiger-Zahlen. Deren Häufung am vergangenen Mittwoch – gleich fünf der „sechs Richtigen“ kamen aus dem Dreißiger-Bereich – war dann aber doch zu viel des Guten: Es gab keinen Sechser, und da das bereits die zweite sechserlose Runde in Folge war, geht es am kommenden Sonntag um einen Doppeljackpot. Im Topf werden dann rund 2,5 Millionen Euro liegen.

Den einzigen Fünfer mit Zusatzzahl tippte am Mittwoch ein Spielteilnehmer aus Wien. Er war mit einem Quicktipp erfolgreich und erhält für seinen Sologewinn rund 112.700 Euro.

LottoPlus

Bei LottoPlus gab es am Mittwoch ebenfalls keinen Sechser. Die Gewinnsumme wurde wie üblich auf die Fünfer aufgeteilt. Beim LottoPlus Sechser der nächsten Runde geht es um etwa 250.000 Euro.

Joker

Gleich drei Quittungen trugen die richtige Joker Zahl. Alle drei Wettscheine wurden in der Steiermark gespielt und hatten auch das Kreuzerl beim „Ja“ zum Joker. Für jeden der drei Gewinner gibt es mehr als 64.700 Euro.

TopTipp

Ein win2day-User versuchte sein Glück mit einem 4er-Tipp bei TopTipp. Alle vier gesetzten Zahlen waren unter den sechs gezogenen Lotto Zahlen, und das brachte einen Gewinn von 3.500 Euro.

Lotto Quoten der Ziehung vom Mittwoch, 5. August 2020

DJP Sechser, im Topf bleiben EUR 1.543.694,06 – 2,5 Mio. warten 1 Fünfer+ZZ zu EUR 112.655,20 118 Fünfer zu je EUR 1.041,40 202 Vierer+ZZ zu je EUR 182,50 4.141 Vierer zu je EUR 49,40 4.963 Dreier+ZZ zu je EUR 18,50 64.913 Dreier zu je EUR 5,70 211.357 Zusatzzahl allein zu je EUR 1,20

Lotto Gewinnzahlen: 03 30 32 34 37 39 Zusatzzahl 18

LottoPlus Quoten der Ziehung vom Mittwoch, 5. August 2020

Kein Sechser, Gewinnsumme wird auf die Fünfer aufgeteilt 80 Fünfer zu je EUR 3.826,70 2.972 Vierer zu je EUR 17,50 45.791 Dreier zu je EUR 2,00

LottoPlus Gewinnzahlen: 02 10 11 24 28 30

Joker Quoten der Ziehung vom Mittwoch, 5. August 2020

3 Joker EUR 64.710,40 8 mal EUR 8.800,00 87 mal EUR 880,00 846 mal EUR 88,00 9.766 mal EUR 8,00 96.406 mal EUR 1,80

Joker Zahl: 3 8 8 4 2 3

