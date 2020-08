Neue Volkspartei Ottakring: Stefan Trittner einstimmig als Spitzenkandidat für Ottakring nominiert

Aufbruch für Ottakring – Gegen die rot-grüne Drüberfahr-Mentalität im Bezirk

Wien (OTS) - Die neue Volkspartei Ottakring hat ihren Bezirksparteiobmann Stefan Trittner einstimmig zum Spitzenkandidaten für den Wahlkreis Ottakring und für die Bezirksvertretung nominiert: „Als neue Volkspartei Ottakring machen wir uns seit Jahren für ernsthafte Bürgerbeteiligung, den Erhalt der Grünflächen und des Ortsbilds im Bezirk, den Schutz der Lebensqualität am Wilhelminenberg, für eine vernünftige und ausgeglichene Verkehrspolitik und für Sicherheit im Brunnenviertel, vor allem bei der U6 Station Josefstädterstraße, stark. Dieses Angebot machen wir allen Wählerinnen und Wählern in Ottakring, die von den unprofessionellen rot-grünen Projekten im Bezirk genug haben“, so Trittner.

„Wir wollen weg von der rot-grünen Drüberfahr-Mentalität des Langzeit-Bezirksvorstehers Franz Prokop wie bei der Gallitzinstraße, beim Umbau der Neulerchenfelderstraße, bei der laufenden Parkplatzvernichtung oder dem misslungenen Umbau am Johann-Nepomuk-Berger-Platz“, so Spitzenkandidat Trittner. „Die Menschen haben genug von der fossilen Mentalität der SPÖ, die die Bürgerinnen und Bürger seit Jahren nur mehr ignoriert. Wer am 11. Oktober in Ottakring die ÖVP wählt, setzt ein klares Zeichen gegen rot-grünes Drüberfahren und unterstützt gleichzeitig unseren türkisen Einsatz für eine ernsthafte Bürgerbeteiligung, den Schutz der Grünflächen, den Erhalt des Ortsbilds und unserer Kultur, eine Verkehrspolitik mit Wahlfreiheit sowie einen klaren Kurs für mehr Sicherheit rund um die U6 Josefstädterstraße."

Stefan Trittner hat Internationale Betriebswirtschaft in Wien und in den USA studiert und arbeitet hauptberuflich im Pressebereich. Ausgleich zur Arbeit findet er bei Laufrunden am Wilhelminenberg oder in den Steinhofgründen, beim Schachspielen und beim Schwimmen.​

