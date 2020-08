Pointen, Gags und Schmähs bei „Narrisch guater Sommer – Die Höhepunkte“ am 8. August in ORF 2

Zwei sommerliche Best-of-Sendungen mit humoristischen Höhepunkten heimischer Faschingsgilden

Wien (OTS) - Das Pointenfeuerwerk der heimischen Faschingsgilden: Zu einer Leistungsschau der österreichischen Spaß-Spezialisten kommt es auch heuer wieder bei „Narrisch guater Sommer – Die Höhepunkte“. Im ersten Teil gibt es am Samstag, dem 8. August 2020, um 20.15 Uhr in ORF 2 ein Wiedersehen mit den lustigsten Beiträgen der vergangenen beiden Jahre. Für beste Unterhaltung sorgen Claudia Engelmeier mit „Chantal“, Heckmeck mit „Die Haushaltsführungsprüfung“, Luis aus Südtirol mit „So ein Schmarrn!“, Die Neffen von Tante Eleonor mit der „Zeitmaschine“, Udo Ebner & Pepe Pairitsch beim „Banküberfall“, Willi Wurzer & Andrea Köck mit der „Althofner Tschentsche“, Christopher Visotschnig & Reno Paulic in „Seniorenrenitenz“ und Walter Kammerhofer mit der „verflixten Technik“.

Im zweiten Teil folgt am Samstag, dem 5. September, um 20.15 Uhr in ORF 2 ein „Best of“ der vergangenen zehn Jahre „Narrisch guater Sommer“. Mit dabei sind unter anderem der Feistritzer Faschingsrat, die Kulturinitiative Bleiburg, Lachgas, der Feldkirchner Faschingsklub und viele weitere Spaßgaranten der heimischen Faschingsszene.

