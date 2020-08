„Peter Rapp – Als wäre es gestern gewesen“ am 8. August in ORF 2

Unvergessliche Höhepunkte aus 65 Jahren TV-Showgeschichte

Wien (OTS) - Ein Wiedersehen mit Höhepunkten der TV-Showgeschichte und Stars wie Peter Alexander, Marika Rökk, Rudi Carrell, Hans Rosenthal, Peter Frankenfeld oder Hans-Joachim Kulenkampff: Peter Rapp feiert in der zweiten Folge (am 22. Februar bei der Premiere waren 590.000 via ORF 2 dabei) von „Als wäre es gestern gewesen“ am Samstag, dem 8. August 2020, um 22.10 Uhr in ORF 2 „65 Jahre Fernsehen in Österreich“ – eine Ära, die er als wichtiger Teil der ORF-Unterhaltung maßgeblich mitgeprägt hat. Außerdem begrüßt er in dieser 90 Minuten langen Ausgabe auch zwei ORF-Legenden zum launigen Talk über vergangene Zeiten: Fernsehansagerin, Schauspielerin & Autorin Chris Lohner sowie den ehemaligen Generalintendanten, Fernsehintendanten, Sportchef, Reporter & Schauspieler Teddy Podgorski.

Peter Rapp: „Wir gehen auch in der zweiten Ausgabe nach dem gleichen Muster vor: Ich habe wüste Erinnerungen und Johannes Hoppe findet die dazu passenden Videos. Diesmal haben wir den Schwerpunkt auf 65 Jahre Fernsehen gelegt, wobei wir uns auf die Unterhaltung konzentrieren.“

Und so hat ORF-Redakteur Johannes Hoppe wieder einige Schätze aus dem ORF-Archiv geborgen, die für ein Wiedersehen mit zahlreichen Publikumslieblingen und legendären Fernsehsendungen sorgen: Peter Alexander singt den „Bundesbahnblues“ (1987), Hans-Joachim Kulenkampff parodiert die Beatles (1987), Peter Lodynski zaubert (1979), Mundl Sackbauer alias Karl Merkatz bekommt eine Badewanne (1977), Peter Frankenfeld brilliert in einem Ein-Mann-Sketch (1976), Rudi Carrell talkt in Tele-Ass (1987), Andi Borgs Erfolgsweg von der „Großen Chance“ bis zum „Musikantenstadl“ u.v.m.

Besonderes Highlight ist ein Quizmaster-Sketch aus dem Jahr 1980 mit allen Größen der damaligen Fernsehunterhaltung – von Hans Rosenthal bis Maxi Böhm, und am Ende der Sendung gibt’s wieder einen besonders lustigen Song aus „Starlight“, diesmal mit Arnulf Prasch und Franz Posch als Karel Gott & Darinka (1999).

