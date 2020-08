Anmelden oder zuwarten? Für AutokäuferInnen steht Entscheidung an

Wien (OTS) - Anfang Oktober wird die neue Berechnungsmethode der motorbezogenen Versicherungssteuer (mVst) schlagend. durchblicker hat berechnet, welche PKW-Modelle noch davor zugelassen werden sollten, um steuerlich besser zu fahren – und bei welchen es sich lohnt, damit bis nach der Umstellung zu warten.

Wien, am 6. August 2020 - Wer sich jetzt einen PS-starken Neuwagen mit hohen CO2-Emissionen kaufen möchte, sollte sich mit der Anmeldung besser beeilen. Denn ab 1. Oktober wird es für die meisten teurer. Dann tritt die Neuausrichtung der motorbezogenen Versicherungssteuer (mVst) in Kraft. Wer dagegen auf einen sparsamen Mittelklassewagen spitzt, fährt mit einer Erstzulassung nach dem Stichtag steuerlich besser. durchblicker hat sich die anstehenden Neuerungen genauer angesehen und besonders ihre Auswirkungen auf die Höhe der zu entrichtenden Steuer bei unterschiedlichen PKW-Modellen unter die Lupe genommen.

Reinhold Baudisch, Geschäftsführer von durchblicker: „Es zeigt sich, dass eine individuelle Kalkulation für jedes Modell sinnvoll ist, da Motorleistung und CO2-Werte in Kombination berücksichtigt werden müssen. Bei einem Ausstoß von bis zu 140 Gramm CO2 pro Kilometer fällt die Steuer nach der neuen Berechnungsmethode allerdings in jedem Fall geringer aus. Es lohnt sich hier also, mit einer Neuzulassung bis zum 1. Oktober zu warten. Außerdem kommt man auch ohne den sogenannten Unterjährigkeitszuschlag weg. Ein solcher Zuschlag wird derzeit noch fällig, wenn die Steuer in Teilbeträgen gezahlt wird. Zusammen ergibt sich also ein erhebliches Sparpotenzial.“

Umweltbewusst fährt es sich künftig günstiger

Umgekehrt gilt: Bei Neuwagen mit einem CO2-Ausstoß von über 170 Gramm CO2 pro Kilometer ist zu empfehlen, die Erstzulassung noch vor der Umstellung durchzuführen. Hier wirkt sich das derzeit gültige Berechnungsschema vorteilhaft aus, da die höheren Emissionswerte dieser Wagen noch nicht berücksichtigt werden. Allerdings bleiben die Unterjährigkeitszuschläge bestehen, welche die finanziellen Belastungen wiederum deutlich erhöhen: Bei monatlicher Zahlweise etwa steigt die Steuersumme um jährlich immerhin zehn Prozent an.

Der Hintergrund: Die Abgabe orientiert sich künftig nicht mehr allein an der Leistung des Motors (angegeben in kW), sondern berücksichtigt auch die Höhe der CO2-Emissionen. Dies soll AutokäuferInnen dazu motivieren, auf verbrauchsärmere Fahrzeuge umzusteigen und damit einen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten. Für Neuwagen, die vor dem Stichtag 1.10.2020 zugelassen werden, gilt dagegen weiterhin die bisherige Form der Kfz-Steuer.

Skoda Octavia: mVst-neu bevorteilt Österreichs beliebtesten PKW

Doch welches Bild ergibt sich ganz konkret – etwa für Österreichs beliebtestes Modell, den Skoda Octavia, laut Statistik Austria der meist zugelassene Wagen 2020? Baudisch: „Die durchblicker-Kalkulation bringt hier ein eindeutiges Ergebnis: Beim Octavia zahlt es sich bei jeder Modellvariante unabhängig von der Motorisierung aus, den Wagen erst ab dem 1. Oktober 2020 unter der neuen Berechnungsmethode der motorbezogenen Versicherungssteuer zuzulassen.“ Am höchsten fällt die Ersparnis beim Modell mit einer Leistung von 85 kW aus, pro Jahr kommt man um 237,84 Euro günstiger weg. Summiert man dies über die durchschnittliche Lebensdauer von rund einem Jahrzehnt, ist die Ersparnis beträchtlich - und auch für den Wiederverkaufswert nicht unrelevant. Beim Octavia mit 180 kW sinkt die Steuer-Ersparnis auf 52,56 Euro jährlich. Allgemein lässt sich sagen: Je geringer der Ausstoß an CO2, desto niedriger die motorbezogene Versicherungssteuer und desto höher folglich das Sparpotenzial.

SUVs als Verlierer

Interessant auch die Situation bei SUVs: Sechs Modelle der Stadtgeländewagen finden sich unter den Top-20 der in Österreich meist zugelassenen PKW, nur bei drei davon (Seat Arona, VW T-Cross und Skoda Karoq*) zahlt sich nach den Erkenntnissen von durchblicker die neue Berechnungsmethode ab 1. Oktober aus. Kein Wunder: Der im Vergleich höhere Spritverbrauch von SUVs treibt auch den CO2-Ausstoß der Fahrzeuge nach oben. Auch wenn die aktuellen Modelle zumeist kompakter ausfallen als ihre Vorgänger: Was die Klimabilanz betrifft, schneiden sie schlecht ab.

Trotzdem: 2019 war laut Zahlen des Verkehrsclub Österreich (VCÖ) jeder dritte Neuwagen im Land ein SUV. Das erfolgreichste Modell dabei ist der T-Roc von Volkswagen. Nach den Berechnungen von durchblicker wird die Steuerbelastung des Wagens mit einer Motorleistung von 221 kW ab dem 1.10. um rund 183 Euro ansteigen. Doch das ist noch ein Klacks, nimmt man jenen SUV mit dem größten Teuerungsschritt als Maßstab: Für einen Range Rover mit 415 kW kassiert der Fiskus künftig pro Jahr um 1.305,72 Euro mehr.

Kfz-Steuer auf durchblicker.at berechnen

durchblicker hat auf diese Situation reagiert und bietet unter https://durchblicker.at/kfz-steuer-berechnen eine eigene Landing Page mit allen Infos zur neuen Berechnungsweise. Ab September wird es dort zusätzlich einen Rechner geben, mit dem Interessierte rasch und unkompliziert die Höhe der neuen Kfz-Steuer ermitteln können. Dazu reicht es aus, die Leistungsdaten des in Frage kommenden Modells in kW sowie die Emissionsmenge in CO2 einzugeben.

