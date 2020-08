Buchpräsentation „Zukunft ist jetzt“: Meinungen und Perspektiven in Zeiten der Corona-Pandemie

LH Mikl-Leitner: „Wichtig, nachzudenken, vorzudenken und Visionen zu entwickeln“

St. Pölten (OTS/NLK) - Die Frage nach dem gesellschaftlichen Zusammenhalt in Krisenzeiten, wie wir sie jetzt im Zuge der Corona-Pandemie erleben, steht im Zentrum der Publikation „Zukunft ist jetzt. Persönlichkeiten denken quer“. Darin enthalten sind 29 Beiträge von namhaften Autorinnen und Autoren, die ihre Meinungen und Perspektiven im Zusammenhang mit dieser Fragestellung formulieren und artikulieren. Die Beiträge sind auf Einladung des Aufsichtsratsvorsitzenden der Kultur.Region Niederösterreich, Landeshauptmann a. D. Erwin Pröll, entstanden, der als Herausgeber fungierte und auch ein Nachwort verfasst hat. Gestern, Mittwoch, wurde das neue Buch in Atzenbrugg präsentiert.

Die letzten Monate seien eine große Herausforderung gewesen, betonte Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner im Zuge der Buchpräsentation. Im Gespräch mit Moderator Ernst Gelegs hielt sie fest: „Es ist noch nicht vorbei, aber bis jetzt haben wir die Krise gut gemeistert.“ Dass man die Krise gut bewältigt habe, sei auch den „vielen helfenden Händen“, etwa im Gesundheits- und Pflegebereich oder im Handel zu verdanken. Jetzt gehe es darum, einerseits die Bevölkerung zu schützen und andererseits die Existenzen von Unternehmen und deren Mitarbeitern zu sichern.

Das „Zusammenstehen und Zusammenhalten“ habe Niederösterreich in der Krise ausgezeichnet, so die Landeshauptfrau: „Und das wird auch in Zukunft von ganz großer Bedeutung sein.“ Dabei sei es „wichtig, nachzudenken, vorzudenken und Visionen zu entwickeln, denn im Blick auf die Zukunft werde man „vieles neu denken“ müssen, nannte sie etwa Bereiche wie Wirtschaft, Beschäftigung und Bildung.

In der derzeitigen Situation gebe es viele Fragezeichen und Unsicherheiten, und daher sei es wichtig, „möglichst viele Gedanken niederzuschreiben und zu ordnen, um auf diese Art und Weise neue Ideen und neue Wege zu finden und sich neu zu positionieren“, meinte Landeshauptmann a. D. Erwin Pröll über die Zielsetzung dieser Publikation. Das Buch habe seine Erwartungen „über-erfüllt“, bezeichnete er es als „wichtige Grundlage“ für den Weg in die Zukunft.

Auf Einladung der Kultur.Region Niederösterreich unter Geschäftsführer Martin Lammerhuber waren auch zahlreiche Autorinnen und Autoren zur Präsentation des Buches gekommen. In zwei Gesprächsrunden gaben Michael Schottenberg, Miguel Herz-Kestranek, Maximilian Fürnsinn und Petra Kronberger einen Einblick in ihre Überlegungen. Weitere Beiträge stammen von Persönlichkeiten wie zum Beispiel Christian Helmenstein, Herbert Lackner, Fritz Riffer, Markus Hengstschläger, Danielle Spera, Franz Viehböck oder Erwin Wurm.

Das Buch „Zukunft ist jetzt“ ist im Kral-Verlag von Robert Ivancich erschienen und ist im gut sortierten Buchhandel sowie auf www.kulturregionnoe.at erhältlich.

Rückfragen & Kontakt:

Amt der Niederösterreichischen Landesregierung

Landesamtsdirektion/Öffentlichkeitsarbeit

Mag. Christian Salzmann

02742/9005-12172

presse @ noel.gv.at

www.noe.gv.at/presse