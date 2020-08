Dr. Robert H. Xiao, CEO von Perfect World: Die COVID-19-Pandemie wird neues Wachstum in der gesamten E-Sport-Branche stimulieren

Schanghai (ots/PRNewswire) - Dr. Robert H. Xiao, CEO von Perfect World, hielt auf der 2020 Global Esports Conference, die am 1. August im Stadtbezirk Pudong in Schanghai stattfand, eine Rede, in der er sagte "Letztes Jahr war Perfect World erfolgreicher Mitveranstalter der 9. International DOTA 2 Championships (TI9) in Schanghai. Wir hoffen, in der Zukunft mit der Regierung sowie Upstream- und Downstream-Partnern in der gesamten Industriekette zusammenzuarbeiten, um eine für beide Seiten vorteilhafte Kooperation zu fördern und eine Win-Win-Situation zu schaffen."

Dr. Xiao sagte in seiner Rede, dass technologische Innovation der Motor für das Wachstum der E-Sport-Branche sei. Es ist zu erwarten, dass 5G+, künstliche Intelligenz (KI) und VR/AR im E-Sport ein beispielloses Teilnahmegefühl und Spielerlebnis bieten, die Vorteile des E-Sport durch eine Verschmelzung von Internettechnologie, Unterhaltung und Sport konsolidieren, mehr E-Sport-Talente anziehen und pflegen, das derzeitige E-Sport-Geschäftsmodell unterbrechen und die schnelle Entwicklung der Branche fördern.

Daten des Komitees für Spieleveröffentlichungen der China Audio-Video and Digital Publishing Association zufolge generierte der E-Sport-Markt Chinas in der ersten Hälfte des Jahres 2020 tatsächliche Umsatzerlöse aus dem Verkauf in Höhe von 71,936 Milliarden Yuan, ein Wachstum von 55 Prozent im Vergleich zum gleichen Zeitraum des Vorjahres. Chinas E-Sport-Nutzerbasis erreichte 484 Millionen, ein Wachstum von fast 10 Prozent. China ist jetzt zum weltgrößten E-Sport-Markt geworden.

Rückfragen & Kontakt:

Perfect World

86-10-57806366