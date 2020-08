Mit Abstand die beste Idee für das Tiroler Kulturleben

Ein Festival in Zeiten von COVID-19? Ja, so etwas gibt es. Das "Mit Abstand Festival" ist die innovativste Veranstaltungsreihe Tirols.

Rattenberg, Tirol (OTS) - Wenn es eines gibt, was Sonja Altenburger, Mike Sailer und Markus Klotz nicht besonders gut können, dann ist es die Füße stillzuhalten und nichts zu tun. Für die Verlegerin, den Metal Store-Besitzer und den Event-Profi wurde in der Zeit des Lockdowns klar: Wenn jetzt keiner etwas unternimmt, sieht die Zukunft für die heimische Kunst- und Kulturszene düster aus. So nahmen die drei Unterländer, die mit dem Innrock Reloaded-Event auf einiges an Festivalerfahrung zurückblicken dürfen, die Dinge in die Hand und tüftelten binnen kürzester Zeit und in einigen schlaflosen Nächten ein Projekt aus, das an Innovationskraft, Mut und Engagement kaum zu überbieten ist: Das „Mit Abstand Festival“.

Mit Sicherheit echtes Festivalfeeling

Nach dem Motto: „Klotzen, nicht kleckern“ fuhren die drei Festival-Initiatoren schweres Geschütz auf: Der Parkplatz West vor Rattenberg verwandelte sich in wenigen Wochen in ein Festivalgelände mit einer 14 mal 6 Meter großen Eventbühne, einem 1.000 m2 großen überdachten Zuschauerbereich, Foodtrucks und Bars sowie WC-Anlagen. Das Herzstück der Idee ist das ausgeklügelte COVID-19-Sicherheitskonzept. 120 Stück Biertischgarnituren, die im vorgeschriebenen Abstand aufgestellt wurden, zehn Handdesinfektionsstationen und drei „COVID-Beauftragte“, die die Einhaltung der Sicherheitsregeln überwachen, gehören ebenso dazu wie ein limitiertes Kartenkontingent für jede Veranstaltung. Mike Sailer (Mike‘s Metal Store): „Es war ein gehöriger Spagat, alle Auflagen zu erfüllen und gleichzeitig den Zuschauern echtes Festivalfeeling bieten zu können. Doch es ist uns ein echtes Anliegen, die Region wieder zu beleben. Für die Künstler, für die Eventbranche, für uns alle“

Drei Events pro Woche bis Januar 2021

Der Plan geht auf: Seit Anfang Juli begeistert das „Mit Abstand Festival“ seine Besucher mit einem eindrucksvoll facettenreichen Programm. Von Kinoabenden für die ganze Familie, Frühschoppen mit regionalen Musikkapellen, namhaften Tiroler KünstlerInnen und Publikumslieblingen deckt das Festival jeden (Musik)Geschmack ab. „Die Vielfalt ist uns wichtig“, so Sonja Altenburger: „Schließlich möchten wir nicht nur ein möglichst breites Publikum ansprechen, sondern auch Künstlern jeglicher Couleurs eine Bühne bieten“ . Und so finden in den nächsten Monaten pro Woche ganze drei Veranstaltungen statt. Das kommende Lineup kann sich sehen lassen. Chartstürmer Josh wird ebenso auftreten wie die Stimmungsgaranten Folkshilfe und die Fääschtbänkler, sogar die Internet-Sensation Addenfahrer konnte das Team für ihr Festival gewinnen. Finanziert wird die Veranstaltungsreihe großteils aus eigener Tasche, den Erlösen aus den Ticketverkäufen und der Unterstützung von Sponsoren. Markus Klotz (Ganslhaut event solutions): „Jeder einzelne Besucher bedeutet einen Funken Hoffnung für eine ganze Branche. Mit unserem Festival wollen wir Solidarität und Verantwortung leben und ein Stück dazu beitragen, dass Tirol auch in Zukunft ein lebendiger Ort für Kunst, Kultur und Unterhaltung bleibt.“ Weiterführende Infos, das gesamte Festivalprogramm und Tickets finden Sie auf der Website www.mitabstandfestival.at.

