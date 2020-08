10. Bezirk: Freiluft-Filmabend „Wir sind Champions“

Komödie von Javier Fesser am 7. August, Infos: office@volxkino.at

Wien (OTS/RK) - Das mobile Lichtspieltheater „VOLXkino“ ist in der Saison 2020 noch bis Freitag, 18. September, in Wien unterwegs. Wie eh und je ist der Eintritt zu den abendlichen Vorführungen auch heuer kostenlos. Das seit 31 Jahren bestehende Wanderkino hat wiederum ein abwechslungsreiches Programm, von Spielfilmen und Dokumentationen bis zu Preisträgern bei Film-Festivals und dem einen oder anderen cineastischen Geheimtipp. Am Freitag, 7. August, gastiert das „VOLXkino“ im 10. Bezirk im Karl-Wrba-Hof (10., Neilreichgasse 113) und präsentiert dort ab 20.30 Uhr den Streifen „Wir sind Champions“ (Spanien, 2018, 100 Minuten, deutsche Fassung, Regie: Javier Fesser, Darsteller: Javier Gutierrez, Luisa Gavasa, Daniel Freire, u.a.). Kurz zur Handlung: Ein gefeuerter Co-Trainer namens „Marco“ trinkt, verursacht einen Unfall und muss statt der drohenden Strafe ein Basketball-Team betreuen, dessen Mitglieder alle Menschen mit geistigen Beeinträchtigungen sind. Die Arbeit mit den „Amigos“ verändert den Coach. Beim Filmabend unter freiem Himmel haben die Gäste spezielle Corona-Regelungen (Zählkarten für das Verweilen innerhalb des gesperrten Areals, 1-Meter-Abstand,...) zu beachten. Eine Schlechtwetter-„Hotline“ wurde unter der Rufnummer 0676/635 122 42 eingerichtet. Wer mit dem Betreiber, das ist der Verein „St. Balbach Art Produktion“, Kontakt aufnehmen will, ruft die Telefonnummern 0699/191 04 531 oder 219 85 45 an.

Alle Aufführungsorte in den Bezirken, die Spieltage sowie den Anfang der Vorstellungen und Beschreibungen der Filme (Inhalt, Regie, Mimen, etc.) lesen Interessierte im Internet. Ein Blick lohnt sich: https://volxkino.at.

Allgemeine Informationen:

Verein „St. Balbach Art Produktion“ (VOLXkino): www.stbalbach.at

Karl Wrba-Hof (Wien Geschichte Wiki): www.geschichtewiki.wien.gv.at/Karl-Wrba-Hof

Kulturelle Aktivitäten im 10. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/favoriten/

