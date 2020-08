Schwere Körperverletzung: mutmaßlicher Täter mittels Phantombild gesucht

Vorfallszeit: 23.07.2020, 23:00 Uhr Vorfallsort: 22., Donaupark - nächst Donauturm Che Guevara Statue

Wien (OTS) - Ein bislang unbekannter Fahrradfahrer steht im Verdacht, einem 47-jährigen Fußgänger einen Faustschlag versetzt zu haben, sodass er zu Boden ging und mit dem Kopf auf dem Asphalt aufschlug. Dem Angriff dürfte ein Zusammenstoß der beiden vorausgegangen sein. Weiters soll der mutmaßliche Täter Zeugen durch Wurfbewegungen mit seinem Schuh bedroht haben. Anschließend flüchtete der Mann im Beisein einer Fahrradfahrerin, die augenscheinlich zu dem Tatverdächtigen gehört haben soll, in Richtung Arbeiterstrandbadstraße. Der 47-Jährige wurde bei dem Aufprall schwer verletzt und schwebt in Lebensgefahr, er befindet sich auf der Intensivstation eines Spitals.

Mit Hilfe einer Zeugin konnte ein Phantombild des mutmaßlichen Täters erstellt werden.

Nun ersucht die Landespolizeidirektion Wien um die mediale Veröffentlichung des Phantombildes. Sachdienliche Hinweise (auch anonym) zu dem Vorfall oder dem mutmaßlichen Täter werden an 01-31310 DW 74035 oder 74350 erbeten.

Zusatz:

Personsbeschreibung:

Männlich, Größe: ca. 175 cm, kräftige Statur – jedoch keine hervorstehende Muskulatur

Alter: zw. 30 u. 40 Jahre alt, dunkle kurze Haare,

Gesicht: Kinnbart, Typ: Österreicher, Dialekt: vermutl. Wiener Dialekt

Bekleidung: dunkles T-Shirt vielleicht mit Aufdruck einer Band (Heavy Metal, eine Flamme oder ähnliches), Schuhe: weiß

Die Begleiterin soll ca. 175 cm groß sein und ca. 30 bis 35 Jahre alt; bekleidet war diese mit ärmellosen schwarz/weiß gestreiften Kleid

Keine Informationen zu den Fahrrädern

Rückfragen & Kontakt:

Landespolizeidirektion Wien - Pressestelle

Markus Dittrich

+43 1 31310 72133

wien-presse @ polizei.gv.at