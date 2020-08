TÜV TRUST IT Unternehmensgruppe TÜV AUSTRIA untersucht „User Trust Experience“ (UTE) in Bezug auf Huawei Smartphone-Produkte

Das Forschungsprojekt UTE startete im Auftrag der TÜV AUSTRIA-Tochter an der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg unter der Leitung von Prof. Dr.-Ing. Luigi Lo Iacono

Bonn/Köln/Wien (OTS) - TÜV TRUST IT arbeitet in Kooperation mit der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg und dem Huawei UCD Center an dem Forschungsprojekt „User Trust Experience“ (UTE).

Dieses Projekt an der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg zielt auf Faktoren ab, die einen Einfluss auf das Vertrauen von Nutzern zu technischen Komponenten haben können. Die entsprechenden Studien im Projekt beziehen sich auf Smartphone-Produkte des Projektpartners Huawei und hier insbesondere auf das Berechtigungssystem im Betriebssystem EMUI.

Das Team um Professor Lo Iacono, einem international anerkannten Forscher im Bereich Infomationssicherheit, Daten- und Anwendungssicherheit, untersucht unterschiedliche technische Ausgestaltungsaspekte, die bei Endnutzern ein gesteigertes Vertrauen oder auch einen Vertrauensverlust in moderne Technologien begründen. Dazu werden analytische Untersuchungen und empirische Studien durchgeführt. Ziel ist es, konkrete Verbesserungen für das Berechtigungsmanagement von EMUI zu entwickeln, die einen sicheren Umgang mit Nutzerdaten benutzerfreundlich kommunizieren und dadurch ein höheres Vertrauen in die Technologie ermöglichen. Diese Erkenntnisse sollen dann in allgemeine Grundsätze und Standards für eine vertrauenswürdige Technologiegestaltung mit entsprechender Benutzbarkeit abstrahiert werden.

Durch die angewandte empirische Untersuchung und die Ableitung von Standardanforderungen an die intuitive Benutzbarkeit der Sicherheitsanforderungen des Berechtigungsmanagements soll das Vertrauen des Endkunden erhöht werden. Damit soll eine höhere Akzeptanz zur Digitalisierung geschaffen werden, um die Geschwindigkeit dieser Transformation zu erhöhen.

