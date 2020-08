ORF III am Donnerstag: Start für TV-Reihe „Das ganz normale Verhalten der Österreicher“ mit Rudi Roubinek

Außerdem: Drei „Alltagsgeschichten“ – „Im Versatzamt“, „Die Desperados vom 10. Hieb – Wien-Favoriten“ und „Wien – Am Gürtel“

Wien (OTS) - Am Donnerstag, dem 6. August 2020, rückt ORF III in der neuen, sechsteiligen Reihe „Das ganz normale Verhalten der Österreicher“ mit Publikumsliebling Rudi Roubinek als Präsentator die vielseitigen Passionen der heimischen Bevölkerung ins Rampenlicht. In der ersten Ausgabe erforscht Roubinek die Camping-Leidenschaft der Österreicherinnen und Österreicher. Auf dem familienfreundlichen Campingplatz von Jakob Wild in Passail in der Steiermark, der das typische Camping-Erlebnis mit dem tierischen Angebot eines Bauernhofes verbindet, begegnet er Familie Muschitz aus dem Burgenland, die hier regelmäßig mit Wohnwagen und Kindern anreist. Eine Form des Campings, für die man wirklich brennen muss, ist das Dauercampen. Am Attersee in Oberösterreich trifft Roubinek einen Campingplatzbesitzer und seine Gäste, die sich dort heimelig eingerichtet haben. Die Studentinnen Leonie und Sonja aus Wien hingegen besitzen einen VW-Bus T4, den sie zu einem fahrbaren Heim umgebaut haben und mit dem sie gerne „einfach mal drauf los“ fahren. Mit Rudi Roubinek an Bord haben sie ausnahmsweise ein bestimmtes Ziel vor Augen: Dürnstein in Niederösterreich. Zum Wildcampen verabredet sich Roubinek schließlich mit Martin Schachenhofer im niederösterreichischen Pielachtal, der zeigt, wie man die Natur am besten genießen kann: im Wald unter dem Sternenhimmel.

Danach präsentiert ORF III wieder drei kultige „Alltagsgeschichten“ von Elizabeth T. Spira. Um 21.05 Uhr hört sich Spira „Im Versatzamt“ um und trifft dort u. a. Herrn Michael, der die Polizeistrafe fürs Falschparken nicht bezahlt hat. 5.500 Schilling oder 13 Tage Gefängnis drohen ihm, also versetzt er die Perlenkette seiner Gattin. Es folgen „Die Desperados vom 10. Hieb – Wien-Favoriten“ (21.50 Uhr) und „Wien – Am Gürtel“ (22.40 Uhr).

