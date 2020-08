SP-Herr: „Müssen PraktikantInnen die Fehler von Ministerin Aschbacher ausbessern?“

Monatelange Bearbeitungszeiten beim Corona-Familienhärtefonds, AMS-Stellenangebot zeigt: Mitte Juli mussten FerialpraktikantInnen einspringen

Wien (OTS/SK) - Im April wurde der Corona-Familienhärtefonds angekündigt. Wie ein der SPÖ-Abgeordneten Julia Herr zugespieltes Stellenangebot des AMS zeigt, sollen drei Monate später nun FerialpraktikantInnen Anträge abarbeiten. „Familien warten monatelang vergeblich auf finanzielle Unterstützung. Jetzt müssen FerialpraktikantInnen für ÖVP-Ministerin Aschbacher den Karren aus dem Dreck ziehen! Was ist eigentlich die letzten drei Monate passiert?“, fragt Julia Herr und stellt dazu auch eine parlamentarische Anfrage. ****

Kritik am Corona-Familienhärtefonds gab es bereits im Juni als bekannt wurde, dass AntragstellerInnen oft nicht einmal eine Bestätigung bekommen, dass ihr Antrag erfolgreich eingegangen ist -geschweige denn eine Auszahlung erhalten. „Hat Ministerin Aschbacher da schon nach zusätzlichem Personal gesucht oder lieber bis zu den Sommerferien gewartet, während Familien ihre Rechnungen nicht zahlen können?“, möchte Herr beantwortet wissen.

Julia Herr geht auch der Bearbeitung der Anträge auf die Spur: „Die Stellenausschreibung der Ferialpraktika umfasst auch das Entscheiden über die Anträge. Das ist eine sehr verantwortungsvolle Aufgabe, die zumindest eine genaue Einschulung erforderlich macht“, so die Abgeordnete weiter. Herr möchte auch in Erfahrung bringen, ob es mit den ein- oder zweimonatigen Praktika erledigt sein wird und dann endlich, nach insgesamt fünf Monaten, alle bis dahin gestellten Anträge erfolgreich bearbeitet sein werden. „Die offensichtliche Planlosigkeit der Ministerin bei der Umsetzung des Corona-Familienhärtefonds muss endlich beendet werden! Die Regierung hat rasche Hilfe versprochen, übrig geblieben sind Frust und Ärger“, so Herr abschließend. (Schluss) mb/rp/sd/mp

