Raiffeisen NÖ-Wien: Top-Arbeitgeber des Jahres stockt Lehrstellen auf

Die Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien zählt als „Leading Employer 2020“ zu den führenden Arbeitgebern in Österreich. Im Sommer werden die Lehrstellen aufgestockt.

Wien/Niederösterreich (OTS) - Auch in Zeiten von Corona und steigender Arbeitslosigkeit steht Raiffeisen Niederösterreich-Wien jungen Menschen als starker Partner zur Seite. „Gerade in der derzeitigen herausfordernden Situation ist es umso wichtiger, Jugendlichen Perspektiven aufzuzeigen und Chancen zu bieten“, ist Personalchef Norbert Wendelin überzeugt. Deshalb haben die Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien und die niederösterreichischen Raiffeisenbanken die Lehrplätze um ein Drittel aufgestockt. Insgesamt starten in dieser Woche 19 junge Menschen – 11 in Wien und 8 in Niederösterreich – ihre Ausbildung.

„Als zertifizierter Top-Lehrbetrieb setzen wir alles daran, attraktive und zukunftssichere Jobs zu bieten“, so Wendelin. 2010 wurde die Lehre zum Bankkaufmann/-frau wieder in das Ausbildungsprogramm aufgenommen. 2019 wurde das Programm um die Lehre zur E-Commerce-Kaufmann/-frau mit digitalem Schwerpunkt ergänzt. Die Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien war damals die erste Bank, die diese Lehre ermöglichte. In den letzten zehn Jahren verzeichnet die Raiffeisenlandesbank 73 Lehrabschlüsse in Wien, mit den niederösterreichischen Raiffeisenbanken sind es insgesamt 139 Absolventen.

Auszeichnung als „Leading Employer“ Österreich 2020

Die Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien wurde kürzlich zum „Leading Employer“ gekürt und gehört im Sinne dieser Auszeichnung zu den Top-Arbeitgebern in Österreich. Bei dieser Untersuchung wird die gesamte Bandbreite an für Arbeitnehmer wichtigen Themen beurteilt: Mitarbeiterangebote und -zufriedenheit, Werteverständnis, Arbeitsplatzsicherheit sowie -bedingungen, betriebliches Gesundheitsmanagement und vieles mehr fließen in das Ergebnis ein.

Um diese Zertifizierung zu erlangen, müssen Arbeitgeber einen strengen Prüfungsprozess durchlaufen und hohe Standards erfüllen. Mehr als 40.000 Unternehmen in sämtlichen Branchen und Regionen Österreichs wurden geprüft und bewertet. „Wir freuen uns sehr über die Auszeichnung als Top Employer“, sagt Wendelin. „Von den Lehrlingen bis zu den Vorständen – wir leben gemeinsam die Raiffeisen-Vision. Und sie wird stetig weiterentwickelt.“

