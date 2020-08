Bayr zum Hiroshima-Tag am 6. August: Nie wieder!

„Auch während der Pandemie müssen wir uns auf das Ziel einer atomwaffenfreien Welt besinnen“

Wien (OTS/SK) - „Die Folgen der Atombombenabwürfe über Hiroshima und Nagasaki dürfen niemals in Vergessenheit geraten, auch jetzt in Zeiten der Pandemie nicht“, mahnt Petra Bayr, SPÖ-Bereichssprecherin für globale Entwicklung, anlässlich des Hiroshima-Gedenktages am 6. August. „Die humanitären Folgen und die Zerstörung der Umwelt durch Atomwaffen sind desaströs und dürfen unter keinen Umständen in Kauf genommen werden“, mahnt Bayr. ****

Die einzig logische Forderung sei laut der Nationalratsabgeordneten eine atomwaffenfreie Welt: „Der Hiroshima-Tag bringt ins weltweite Bewusstsein, dass das Aufrüsten mit Worten und Waffen uns nicht weiter bringt. Die internationale Gemeinschaft ist aufgerufen, sich für den Verzicht von jeglicher Gewalt einzusetzen. Eine atomwaffenfreie Welt ist die einzig logische Folge.“ Die Nationalratsabgeordnete sieht im Hiroshima-Tag auch die Möglichkeit, innezuhalten und Empathie für Mitmenschen aufzubringen. „Wir kommen nicht weiter, wenn wir Menschen, die wir nicht verstehen, verurteilen. Wir sind gefordert, uns in deren Lage zu versetzen und immer wieder über friedliche Lösungen von Meinungsverschiedenheiten nachzudenken.“ Einzig dies wird im globalen Kontext ebenso wie im kleinen privaten Bereich langfristig haltbare und für alle akzeptierbare Wege eröffnen. (Schluss) sc/mp

