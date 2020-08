Gem2Go integriert Bluecode: Bargeldloses Zahlen mit der Gemeinde-App und Bonusprogramme stärken die lokale Wirtschaft

Mobiles Bezahlen und Kundenbindung für den regionalen Handel

Zum einen können die Nutzer der Gem2Go-App berührungslos per Handy bezahlen und gleichzeitig attraktive Bonusprogramme wie digitale Stempelpässe, Gutscheine und Gewinnspiele der lokalen Händler oder aber auch Gratiseintritte in Gemeindeeinrichtungen wie etwa Freibäder in Anspruch nehmen. So wird lokales und regionales Einkaufen zusätzlich belohnt. Zum anderen können die Händler sichere bargeldlose Zahlungen anbieten, durch die reichweitenstarke Gem2Go-App neue Kunden gewinnen und mit individuellen Bonusprogrammen die Kundenbindung stärken. Christian Pirkner, CEO der Blue Code International AG 1/3

Etwa die Hälfte der Bürger in Kremsmünster nutzt bereits Gem2Go. Das mehrwertbasierte Bezahlen mit Bluecode in der Gem2Go-App wird den lokalen Unternehmen helfen, neue Kunden zu gewinnen und zu binden Reinhard Haider, Amtsleiter der Marktgemeinde Kremsmünster 2/3

Ziel ist es, in naher Zukunft allen österreichischen Gemeinden und Betrieben das mobile Bezahlen mit der Gem2Go-App zu ermöglichen Michael Kölbl, Geschäftsführer der RIS GmbH 3/3

Wien/Steyr/Kremsmünster (OTS) - Gem2Go treibt die Digitalisierung der österreichischen Gemeinden voran und wertet seine Bürgerservice-App weiter auf: Eine neue Kooperation mit dem Mobile-Payment-Anbieter Bluecode ermöglicht es Nutzern ab sofort, in lokalen Betrieben per Gem2Go-App (iOS und Android) zu zahlen und attraktive Bonusprogramme in Anspruch zu nehmen. Der neue Service startet ab sofort in der digitalen Vorreiter-Gemeinde Kremsmünster in Oberösterreich und wird in den rund 2.100 in der App erfassten Gemeinden Österreichs ausgerollt, um den lokalen Handel zu stärken. Gerade durch die Corona-Krise hat sich bargeldloses Bezahlen ohne Berührung von Zahlungsterminals etabliert. Unternehmen aller Größen bekommen nun durch die Akzeptanz der sicheren Bluecode-Zahlung die Möglichkeit, von diesem Trend zu profitieren.

Die lokalen kleinen und mittleren Unternehmen Österreichs sind besonders schwer von der Corona-Krise betroffen, weshalb die Bürgerservice-App Gem2Go ab sofort mit Bluecode kooperiert, um Handel und Gewerbe in den Tausenden österreichischen Gemeinden anzukurbeln. Auch kleine Betriebe sollen so schnell und einfach von der Digitalisierung profitieren, sich mit den Verbrauchern regional vernetzen und ihren Kunden das Bezahlen per Smartphone ermöglichen. „Die neue Partnerschaft von Gem2Go und Bluecode ist eine Win-Win-Situation für alle KMUs, Bürgerinnen und Bürger und stärkt vor allem die Wirtschaft vor Ort“, sagt Christian Pirkner, CEO der Blue Code International AG, und erklärt: „Zum einen können die Nutzer der Gem2Go-App berührungslos per Handy bezahlen und gleichzeitig attraktive Bonusprogramme wie digitale Stempelpässe, Gutscheine und Gewinnspiele der lokalen Händler oder aber auch Gratiseintritte in Gemeindeeinrichtungen wie etwa Freibäder in Anspruch nehmen. So wird lokales und regionales Einkaufen zusätzlich belohnt. Zum anderen können die Händler sichere bargeldlose Zahlungen anbieten, durch die reichweitenstarke Gem2Go-App neue Kunden gewinnen und mit individuellen Bonusprogrammen die Kundenbindung stärken.“

Lokale Wertschöpfung durch mobiles Bezahlen ‚made in Austria‘

Kontaktloses Bezahlen hat während der Corona-Krise einen regelrechten Schub erfahren. Eine aktuelle Umfrage des Österreichischen Gallup-Instituts deutet aber darauf hin, dass dieser Trend auch nach der Krise bestehen bleibt. „Wenn auch kleine und mittlere Unternehmen auf Zahlungstrends aufspringen und dadurch auf das Bezahlverhalten der Bürger reagieren können, hilft das nicht nur den Kunden. Denn Bluecode funktioniert beim Bezahlen ohne den Austausch sensibler Daten, wodurch Kundendaten und Wertschöpfung bei den lokalen Betrieben und Banken bleiben – was bei Mobile-Payment-Diensten aus den USA nicht der Fall ist“, so Pirkner. Beim Bezahlvorgang zeigt die Gem2Go-App einen blauen Strichcode, den Bluecode, an. Nach dem Scan des Bluecodes beim jeweiligen Händler wird der Einkaufsbetrag direkt vom Girokonto des Kunden abgebucht und ein etwaiger eingelöster Treuebonus sofort gutgeschrieben.

Oberösterreich als Vorreiter – Start in Kremsmünster

Gem2Go ist Österreichs einzige mobile Bürgerservice-App für alle österreichischen Gemeinden, die ihre Nutzer unter anderem über aktuelle Veranstaltungen, Müllabfuhrtermine sowie Einkaufs- und Übernachtungsmöglichkeiten in ihrem Ort informiert. Kremsmünster in Oberösterreich ist die erste Gemeinde, die ab sofort via Gem2Go-App die berührungslose Bluecode-Zahlung gemeinsam mit der regionalen Wirtschaft forciert. Voraussetzung für Nutzer ist lediglich ein Girokonto bei einer österreichischen Bank. „Etwa die Hälfte der Bürger in Kremsmünster nutzt bereits Gem2Go. Das mehrwertbasierte Bezahlen mit Bluecode in der Gem2Go-App wird den lokalen Unternehmen helfen, neue Kunden zu gewinnen und zu binden“ , freut sich Reinhard Haider, Amtsleiter der Marktgemeinde Kremsmünster. „Ziel ist es, in naher Zukunft allen österreichischen Gemeinden und Betrieben das mobile Bezahlen mit der Gem2Go-App zu ermöglichen“ , ergänzt Michael Kölbl, Geschäftsführer der RIS GmbH, dem Entwickler von Gem2Go.

Mobiles Bezahlen in Betrieben aller Größen ermöglichen

Die Integration der Bluecode-Technologie in die Gem2Go-App ist nur der erste Schritt, die lokale Wirtschaft zu unterstützen – die Betriebe sollen durch die neue Zahlungsfunktion dazu animiert werden, den nächsten Digitalisierungsschritt zu machen und ihren Kunden die Handy-Zahlung als Alternative zur Bar- oder Kartenzahlung zu ermöglichen, um so auch die regionale Wirtschaft zu stärken. „Der Einstieg ist schnell und risikolos ohne große Investitionen möglich. Für kleinere Händler, Marktstände oder Kioske am Sportplatz reicht beispielsweise schon die Bluescan-App am Smartphone des Händlers, um den Bluecode des Kunden einzuscannen. Alternativ gibt es auch weitere Möglichkeiten, beispielsweise kann Bluecode direkt in das bestehende Registrierkassensystem integriert werden – für jede Unternehmensgröße ist eine passende Lösung vorhanden“, so Pirkner. Nachdem keine PIN-Eingabe am Terminal erforderlich ist, werden beim Bezahlvorgang alle Hygiene-Empfehlungen zum Schutz vor Covid-19 eingehalten.

Kostenloser Download der Gem2Go-App:

Über Gem2Go

Gem2Go ist Österreichs erste Gemeinde Info und Service App, welche alle Gemeinden und Städte in einer App vereint. Dabei entscheiden Gemeinden selbst welche Funktionen und Möglichkeiten sie in der App anbieten möchten. Die Funktionspalette reicht hier von Neuigkeiten und Veranstaltungen über die digitale Amtstafel bis hin zum Müllkalender mit integrierter Erinnerungsfunktion per Push-Nachricht. Mittlerweile nutzen mehr als 750 der 2100 Städte und Gemeinden in Österreich die PRO Version von Gem2Go. Für Bürgerinnen und Bürger ist die App kostenlos für sämtliche Android und Apple Geräte in den jeweiligen Stores verfügbar. Mehr Informationen unter: www.gem2go.at

Über RIS GmbH

Die RIS GmbH mit Sitz in Steyr entwickelt seit über 20 Jahren digitale Lösungen für Kommunen sowie kleine und mittelständische Unternehmen. Dabei ist sie Entwickler des meistgenutzten Content-Management-Systems für Gemeinden „RIS Kommunal“, sowie der Gemeinde Info und Service App „Gem2Go“. Mit ihren 10 Mitarbeitern ist sie Betreiber von mehr als 1.200 Gemeinde-Webseiten, sowie und Portalen in ganz Österreich. Mehr Informationen unter: www.ris.at

Über Bluecode

Bluecode ist die erste paneuropäische Mobile-Payment-Lösung, die bargeldloses Bezahlen per Android-Smartphone, iPhone und Apple Watch gemeinsam mit Value Added Services (digitale Mehrwertservices) in Apps – insbesondere von Banken und Händlern – ermöglicht. Das anonyme, hochsichere Bezahlverfahren funktioniert mit jedem Girokonto und basiert auf dem optischen Bezahlen via Barcode/QR-Code, ist aber auch mit anderen Übertragungstechnologien (Bluetooth, NFC) kompatibel. Namhafte europäische Banken vorwiegend in Österreich und Deutschland, Acquirer sowie führende Händler (u.a. Globus-Gruppe, Konsum, REWE International-Töchter Billa, Merkur und Bipa, Spar Österreich-Gruppe) unterstützen den europaweiten Rollout und die Integration in Registrierkassen, Automaten, Banking-, Retail- und Kundenkarten-Apps (u.a. mobile-pocket). Mehr Informationen unter: www.bluecode.com

Rückfragen & Kontakt:

Blue Code International AG

Claudio Wilhelmer

Head of Growth

+43 676 4959890

c.wilhelmer @ bluecode.com

www.bluecode.com

Hohenstaufeng. 6/3, A-1010 Wien