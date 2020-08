Stellungnahme von Gramercy zum Abkommen zwischen Argentinien und seinen Gläubigern

Greenwich, Connecticut (ots/PRNewswire) - Gramercy Funds Management gab die folgende Erklärung ab, nachdem die argentinische Regierung bekannt gegeben hatte, dass heute eine Vereinbarung zwischen Argentinien und einer wichtigen Untergruppe seiner Gläubiger erzielt wurde.

"Wir glauben, dass dieser einvernehmliche Durchbruch ein weiterer wichtiger Baustein des kooperativen Ansatzes ist, der notwendig ist, um Argentiniens Schuldenproblemen zu begegnen", sagte Robert Koenigsberger, Gründer und CIO von Gramercy. "Dieses Abkommen wird es dem Land ermöglichen, ein hohes Wachstum aufrechtzuerhalten, die Armut zu verringern und mehr Argentinier in die Lage zu versetzen, ihren gerechtfertigten Bestrebungen nach einem besseren Lebensstandard für ihre Familien nachzukommen. All dies ist auch wesentlich für die Verbesserung der Kreditwürdigkeit und das Durchbrechen des Kreislaufs der boomenden Auslandsfinanzierung.

"Gramercy wird weiterhin eng mit den argentinischen Behörden und anderen Interessengruppen zusammenarbeiten, um nicht nur dieses wichtige Schuldenabkommen zum Abschluss zu bringen, sondern auch den Weg für wachstumsfreundlichere und finanziell tragfähige Investitionen in Argentinien zu ebnen", schloss Koenigsberger.

Informationen zu Gramercy Funds Management Gramercy ist ein Unternehmen, das im Bereich Investment-Management tätig ist. Zusätzlich zu seinem H auptsitz in Greenwich, CT, hat das Unternehmen Niederlassungen in London und Buenos Aires. Das im Ja hr 1998 gegründete Unternehmen verfügt über einen Firmenwert von 4,75 Milliarden US-Dollar und ist b estrebt, Investoren mit seinen umfassenden Kenntnissen der Schwellenmärkte und einer transparenten, robusten institutionellen Plattform überlegene risikoadjustierte Renditen zu sichern. Gramercy biete t sowohl alternative als auch Long-Only-Investmentstrategien in allen Anlageklassen in Schwellenländ ern an, unter anderem in den Bereichen Kapitallösungen, Privatkredite, notleidende Kredite, USD-Anle ihen und Anleihen in lokaler Währung, hoch verzinsliche Schuldverschreibungen/Unternehmensanleihen s owie Sonderprodukte. Gramercy ist bei der Börsenaufsicht (SEC) als Anlageberater registriert und arb eitet nach den "UN-Prinzipien für verantwortliches Investieren" (Principles for Responsible Investme nts, UNPRI). Gramercy Ltd, ein Tochterunternehmen, ist bei der Financial Conduct Authority (FCA) reg istriert. Weitere Informationen finden Sie unter https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2875487-1&h=315 1197555&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2875487-1%26h%3D3166104234%26u %3Dhttp%253A%252F%252Fwww.gramercy.com%252F%26a%3Dwww.gramercy.com&a=www.gramercy.com

