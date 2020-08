LaunchPad Medical wird zu RevBio und startet eine aktualisierte Website

Lowell, Massachusetts (ots/PRNewswire) - Angesichts mehrerer in der Entwicklung befindlicher Anwendungen für sein Knochenkleber-Biomaterial soll die neue Marke die Ziele des Unternehmens besser vermitteln

Führungskräfte von LaunchPad Medical, Inc. gaben bekannt, dass das Unternehmen ab jetzt unter einer neuen Marke firmiert. Der neue Name RevBio wurde gewählt, da er das Ziel der Entwicklung der revolutionären Tetranite® Knochenkleber-Biomaterialplattform besser zum Ausdruck bringt. Das Unternehmen hat sich auch einen neuen Slogan "Transforming Bone Repair" gegeben, der den Fokus des Unternehmens auf das Knochen- und Muskelsystem bei der Entwicklung von Produkten sowohl für dentale als auch orthopädische Anwendungen besser definiert. In diesem Bereich könnte sein patentiertes Biomaterial den Behandlungsstandard für Patienten erheblich verbessern und Ärzten eine weniger invasive Behandlungsoption bieten.

"Viele Forschungspartner, Investoren und kommerzielle Partner waren der Meinung, dass unser früherer Name den transformativen Charakter unserer Tetranite-Technologieplattform nicht ausreichend zum Ausdruck brachte", erklärte Brian Hess, CEO von RevBio, Inc. "Wir sind der Überzeugung, dass diese neue Marke nun sowohl das Unternehmen als auch seine Produkte ins richtige Licht rücken wird."

Im Rahmen der Rebranding-Aktivitäten des Unternehmens wurde auch eine neue Website (www.revbio.com) lanciert, die detaillierte Informationen über die Märkte, die das Unternehmen erschließen möchte, und den Status seiner derzeit in der Entwicklung befindlichen Produkte bietet. Michael Tiedemann, leitender und geschäftsführender Kreativdirektor bei M! Brand Consulting, spielte eine entscheidende Rolle bei der Entwicklung der neuen Marke und der Marketingmaterialien des Unternehmens. "RevBio ist bereit, eine neuartige bioaktive Technologie für zahlreiche human- und veterinärmedizinische Anwendungen einzuführen", sagte Tiedemann. "Daher war es entscheidend, dass die neue Markenidentität den außergewöhnlichen Charakter dieser Technologie und des Unternehmens, das sich ihrer Entwicklung verschrieben hat, vermittelt."

Informationen zu RevBio

RevBio, vormals unter LaunchPad Medical firmierend, ist ein Unternehmen für Medizinprodukte im klinischen Stadium, das sich mit der Entwicklung und Vermarktung eines patentierten, synthetischen, injizierbaren, selbst abbindenden und osteokonduktiven Knochenkleber-Biomaterials namens Tetranite® befasst. Das Unternehmen entwickelt diese Technologie zunächst für den Einsatz auf dem Dentalmarkt und startete vor kurzem zwei klinische Studien für den Einsatz von Tetranite zur sofortigen Stabilisierung von Zahnimplantaten, die an Stellen ohne ausreichende Primärstabilität eingesetzt werden. Das Unternehmen arbeitet auch an der Entwicklung von Klebstoffanwendungen für den breiteren Orthopädiemarkt. Die Tetranite-Technologie von RevBio ist noch nicht für den kommerziellen Einsatz zugelassen.

