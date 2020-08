COMECO startet Web-Version von TEO, inklusive Multi-Banking, Vertragsmanager und Lifestyle-Angeboten (FOTO)

Stuttgart (ots) - Kostenfreies Angebot verknüpft innovatives Multi-Banking mit Mehrwerten

Das Technologieunternehmen COMECO startet heute seine Web-Version von TEO. Das kostenfreie Online-Angebot kombiniert sicheres Multi-Banking mit innovativen Online-Banking Funktionen wie einem Vertragsmanager sowie smarten Commerce-Angeboten. Die gleichnamige mobile App und das integrierte Ökosystem wurden Mitte Januar in den gängigen App-Stores veröffentlicht und permanent weiterentwickelt. Weitere Händler für das Gutscheinportal, mit welchem man bares Geld sparen kann, konnten hinzugewonnen werden. Die Web-Version von TEO für PC, Mac und Tablets steht ab sofort jedermann mit den gängigen und aktuellen Browserversionen unter www.goteo.de zur Verfügung.

Trend zum Online-Banking ungebrochen

"Der Trend zum Online-Banking, sowohl via Smartphone als auch am heimischen Rechner, ist ungebrochen. Die aktuelle Corona-Problematik hat diese Tendenz noch verstärkt. Ein leistungsfähiges Online-Angebot ist daher wichtiger denn je", erklärt Stefan Bisterfeld, Geschäftsführer von COMECO. "Wir bieten sowohl den Nutzern der mobilen App als auch den Anwendern der Web-Version eine sichere Umgebung basierend auf einer modernen und leistungsfähigen Infrastruktur. Das positive Nutzererlebnis und die Sicherheit stehen an erster Stelle. Dazu bieten wir unter anderem ein Datencockpit für die Nutzer, Passwort, Fingerprint und Face-ID."

Der Betrieb von TEO erfolgt ausschließlich in zertifizierten deutschen Rechenzentren. Zusätzlich erhielt COMECO bereits im Dezember 2019 von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) die Zulassung zur Erbringung von Kontoinformations- und Zahlungsauslösediensten.

Multibanking für rund 3.000 Banken per Web und App

Ebenso wie die mobile App bietet auch die Web-Version von TEO die Möglichkeit beim Multibanking nicht nur Konten zu überblicken sondern auch Transaktionen auszuführen. Für ein weiteres Plus an Übersichtlichkeit und Kontrolle der Finanzen der Nutzer sorgt der Vertragsmanager inklusive Vertragswecker. Dieser erinnert einen rechtzeitig an die Kündigungstermine und verhindert somit ungewollte Vertragsverlängerungen.

"Auch wenn die Smartphone-Verbreitung sehr weit vorangeschritten ist, so gibt es dennoch viele Menschen, die lieber mit Monitor, Maus und Tastatur oder zumindest am Tablet ihr Online-Banking und andere Dienste nutzen. Für sie ist die Web-Version von TEO das optimale Angebot", so Claus Till, ebenfalls Geschäftsführer der COMECO.

Individuelle Produkt- und Serviceangebot

Um beim täglichen Einkauf Geld sparen zu können, können die Nutzer vergünstigte Gutscheine der TEO-Partner einsetzen. Dies sind beispielsweise Lifestyle-Gutscheine (3-15% Rabatt) von knapp 30 Marken und Händlern, wie beispielsweise Galeria Kaufhof, About you und Tchibo. Diese können dann sowohl online als auch in den Filialen eingelöst werden. Um das Händlernetz noch weiter auszubauen, plant COMECO in Kürze die technische Anbindung weiterer Händler und Partner.

Lifestyle-Banking für jede Nutzergruppe

"Der Start der mobile App-Version von TEO hat uns gezeigt, dass immer mehr Menschen komfortable Lösungen suchen, die Banking und individualisierte Zusatzangebote kombinieren. Die ersten unabhängigen Leistungsvergleiche mit ähnlichen Angeboten anderer Anbieter sind für uns eine große Motivation", erklärt Stefan Bisterfeld. "Obwohl die App TEO noch ein sehr junges Angebot ist, das neue Wege geht, ist das Feedback der Experten zur TEO Idee sehr positiv. Uns war aber auch vom ersten Tag an klar, dass TEO eine Plattform sein wird, die wir permanent ausbauen und optimieren werden, da der technologische Wandel in diesem Umfeld extrem schnell voranschreitet."

Kooperationen in Deutschland und Europa

Claus Till ergänzt abschließend: "Sowohl die mobile App also auch die Web-Version wird mittelfristig den Kunden aller europäischen Banken zur Verfügung stehen. Gespräche über Kooperationen mit vielen Geldinstituten, Versicherungen und anderen Finanzdienstleistern laufen."

Über die COMECO GmbH & Co. KG

COMECO (COMmunity ECOsystem) ist ein Technologie- und Softwareunternehmen , dessen Grundlagen 2018 von einem Projektteam um Stefan Bisterfeld und Claus Till gelegt wurden. Das Startup entwickelt und betreibt digitale Plattformen, die Online-Banking und Commerce zum Lifestyle-Banking verbinden. Dabei werden Finanzdienstleister mit Produkt- und Dienstleistungsanbietern sowie mit Endkunden vernetzt. Die App-Version für Lifestyle-Banking ist bereits in den App-Stores verfügbar. Die Webversion wurde im August 2020 gestartet. Das Ziel von COMECO ist es bis 2025 mit seinem Portfolio ein führendes Ökosystem im europäischen Raum aufzubauen.

Geschäftsführer der COMECO GmbH & Co. KG sind Stefan Bisterfeld und Claus Till. Die operative Zentrale von COMECO ist in Stuttgart, die COMECO Verwaltungs-GmbH hat ihren Sitz in Nürnberg. Aufsichtsratsvorsitzender ist Markus Lehnemann, stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender ist Prof. Dr. Tobias Kollmann. Seine Startfinanzierung erhielt COMECO von den Sparda-Banken Augsburg, Baden-Württemberg, Hessen, München, Nürnberg, Ostbayern und West.

Weitere Informationen unter www.comeco.com sowie www.goteo.de und web.goteo.de

