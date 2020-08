AVISO: Vizebürgermeisterin Birgit Hebein eröffnet "Wien wird WOW" am Karlsplatz am 5. August

Wien (OTS) - Stadt bedeutet Veränderung und stetige Weiterentwicklung. Die Wiener Stadtplanung arbeitet laufend an Projekten, die Wien besser machen sollen. Der große mobile Workshop „Wien wird WOW“, der seit 2018 durch Wien tourt, bringt Informationen dazu direkt zu den Wiener*innen.

Nach einer Covid19-bedingten Pause ist die Ausstellung ab 5. August wieder zu sehen und macht – selbstverständlich unter Einhaltung aller Sicherheitsbestimmungen – nochmals Station am Karlsplatz/Resselpark.

Die Ausstellung wird am 5. August um 15 Uhr von Vizebürgermeisterin Birgit Hebein eröffnet. Alle Interessierten sind unter Berücksichtigung der Sicherheitsmaßnahmen im Zusammenhang mit Covid-19 herzlich dazu eingeladen.

Neben der Möglichkeit, sich aktiv ins Planungsgeschehen in Wien einzubringen und auch selbst als Planer*in zu betätigen, zeigt die Ausstellung einen kompakten Überblick über einige ausgewählte Projekte und Schwerpunkte der Stadtentwicklung der vergangenen fünf Jahre. Informationen zu Klimaschutz und Klimawandelanpassung in der Stadtentwicklung, Stadtplanung als Jobmotor, das Leitbild Grün- und Freiräume, der neue Fernbusterminal, zukunftsweisende Stadtentwicklungsgebiete (u.a. alte Bahnhofsareale, aspern Seestadt, Donaufeld, In der Wiesen), innovative Mobilitätskonzepte zeigen exemplarisch: Die Wiener Stadtentwicklung basiert auf klaren ökologischen und sozialen Grundsätzen.

Information und Interaktion

"Wien wird WOW" tourt Seit 18. April 2018 durch Wien. Ein Kernpunkt ist die interaktive Ausstellung. Sie ist in eine rund fünf Meter hohe Holzkonstruktion eingebaut, die sich an den jeweiligen Tourstandort anpasst. ExpertInnen-Teams begleiten die Besucher*innen durch acht Stationen sowie vier interaktive Spiele. Die Station "Deine Meinung pickt" lädt ein, Vorschläge und Wünsche zu formulieren. Insgesamt war die Ausstellung bisher an neun Standorten zu sehen, mehr als 24.000 Besucher*innen und rund 5.000 follower auf Social Media-Plattformen nutzten die Möglichkeit zum Dialog.



„Wien wird WOW“ im Resselpark (Ausgang Opernpassage Karlsplatz)

5. bis 21. August 2020

Eröffnung mit Vizebürgermeisterin Birgit Hebein am 5. August, ab 15.00 Uhr

Täglich jeweils von 15.00-20.00 Uhr

Eintritt frei

www.wienwirdwow.at

www.facebook.com/wienwirdwow/



