AVISO: Anschober Pressekonferenz: Präsentation des Endberichts „COVID-19 in Alten- und Pflegeheimen“ am 5.8.2020

Evaluierungsergebnisse der COVID-19 Fachinformationen und Handlungsempfehlungen für Alten- und Pflegeheime

Präsentation des Endberichts „COVID-19 in Alten- und Pflegeheimen“



Die Gesundheit Österreich GmbH hat im Auftrag des

Gesundheitsministeriums eine umfassende Analyse der

COVID-19-Situation in Alten- und Pflegeheimen durchgeführt. Nach der

Präsentation eines Zwischenberichts im Juni, liegt nun der

Endbericht vor. Neben der konkreten COVID-19-Situation in den

Einrichtungen wurden in der Studie auch die Empfehlungen des

Sozialministeriums für Schutzmaßnahmen in Alten- und Pflegeheimen

evaluiert. Gesundheitsminister Rudi Anschober informiert gemeinsam

mit der Studienautorin Elisabeth Rappold über die Ergebnisse und die

daraus abzuleitenden Handlungsempfehlungen für die Zukunft.



Es informieren:



- Sozial- und Gesundheitsminister Rudolf Anschober

- MMag. Dr. Elisabeth Rappold, Gesundheit Österreich GmbH,

Studienautorin



Aufgrund der Sicherheitsmaßnahmen im Zuge der Covid-19 Pandemie ist

nur ein begrenztes Kontingent an TeilnehmerInnen vor Ort möglich.

Datum: 5.8.2020, um 10:30 Uhr



Ort:

Sozialministerium Pressezentrum, 5. Stock

Stubenring 1, 1010 Wien



Url: http://www.sozialministerium.at



