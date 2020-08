Bundesheer: Villacher Pioniere sichern Plattform auf der Drau

Wien (OTS) - Seit heute etwa 11:00 Uhr sichern Pioniere des Bundesheeres eine Bühne auf der Drau. Sie droht durch das Hochwasser abzutreiben.



Sieben Soldaten des Pionierbataillons 1 verankern – mithilfe eines Sturm- und Flachwasserbootes und eines Schubbootes – gemeinsam mit der Feuerwehr Villach die Multimediashow-Anlage am Ufer der Drau. Der hohe Wasserpegel des Flusses drohte die im Bereich Villach-Kongresscenter verankerte Plattform loszureißen. Daher forderte heute Vormittag die Stadt Villach das Bundesheer zum Assistenzeinsatz an.

Nach der Sicherung am Drauufer wird die Multimediashow-Anlage durch die Pioniere am Wasser kontrolliert in den Baggerhafen der Stadt Villach verbracht und dort in enger Zusammenarbeit mit der Feuerwehr Villach abgebaut und gelagert.

„Das Bundesheer ist immer bereit, der Bevölkerung zu helfen. Gerade dieser Einsatz zeigt, wie schnell unsere Soldatinnen und Soldaten vor Ort sind und gemeinsam mit den Einsatzkräften der Feuerwehr krisenhafte Situationen entschärfen. Ich danke allen Beteiligten, die innerhalb kürzester Zeit und unter gefährlichen Bedingungen ihre Aufgabe zum Schutz der Bevölkerung und der Infrastruktur erfüllen“, so Verteidigungsministerin Klaudia Tanner.

Der Assistenzeinsatz wird voraussichtlich in den heutigen Abendstunden beendet werden.

Pionierbataillon 1

Das Pionierbataillon 1 ist in Villach in der Rohr- und in der Hensel-Kaserne beheimatet. Die Soldaten sind besser bekannt unter dem Namen "Villacher Pioniere". Zu den Aufgaben des Bataillons zählen: Die Ausbildung von Einheiten für Auslandseinsätze, die Teilnahme an Maßnahmen der Friedenssicherung, Katastrophen- und humanitären Hilfe sowie die Pionierunterstützung der Kampftruppen (Bau von Behelfsbrücken, Instandsetzung von Straßen und Wegen etc.). Die Villacher Pioniere werden immer wieder zu Hilfeleistungen und Katastropheneinsätzen in Kärnten oder bei größeren Katastrophenereignissen, wie zum Beispiel dem Jahrhunderthochwasser 2002 in Niederösterreich, im gesamten Bundesgebiet eingesetzt.



