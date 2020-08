Happy Birthday, Peter Weck! ORF gratuliert mit TV-Schwerpunkt zum 90. Geburtstag

Zwei neue Porträts in ORF 2 und ORF III, außerdem u. a. Spielfilme und Kultserien „Ich heirate eine Familie“ und „Wenn der Vater mit dem Sohne“

Wien (OTS) - Am 12. August 2020 wird Publikumsliebling Peter Weck 90 Jahre alt. Der ORF würdigt den vielseitigen Ausnahmekünstler mit einem umfassenden TV-Programmschwerpunkt und präsentiert von 8. bis 30. August in ORF 2 und ORF III u. a. zwei neue TV-Porträts, eine Ausgabe des Gesprächsformats „Aus dem Archiv“, zahlreiche Spielfilme sowie die Kultserien „Ich heirate eine Familie“ und „Wenn der Vater mit dem Sohne“ zum Wiedersehen.

ORF-Generaldirektor Dr. Alexander Wrabetz:

„Peter Weck ist ein künstlerisches Universaltalent und zu Recht ein ausgesprochener Liebling des deutschsprachigen Publikums: Ob als Schauspieler, Regisseur, Theaterintendant oder Musicalpionier – seit mehr als sechs Jahrzehnten ist er eine fixe Größe des österreichischen Kulturlebens und bereichert mit seinem Theater- und Filmschaffen auch das Repertoire des ORF. Ich gratuliere Peter Weck herzlich zum 90. Geburtstag, den wir im ORF-Fernsehen mit rund 60 Sendungen begehen werden, darunter sogenannte ehemalige ‚Straßenfeger‘ wie der Serienhit ‚Ich heirate eine Familie‘, aber auch zwei neue Filmporträts, die sein beachtliches Lebenswerk gebührend ins Rampenlicht stellen.“

ORF-Programmdirektorin Mag. Kathrin Zechner:

„Lieber Peter, mit großer Ehrfurcht verneige ich mich vor Dir, dem wunderbaren Ausnahmekünstler und Visionär, der wie kein anderer das österreichische Kino, das Fernsehen und Musical geprägt hat und mit einem beinahe unheimlichen Gespür für Erfolg und einer profunden Liebe zum Publikum vor allem als Mensch einzigartig ist. Ob als Intendant von Weltrang, absoluter Publikumsliebling im Fernsehen und auf den Brettern, die die Welt bedeuten, oder Regisseur – mit Herz, Leidenschaft, Können und Verstand hast Du in den unterschiedlichsten Rollen Deines Lebens immer in der obersten Liga gespielt. Ich ziehe meinen Hut vor dem Alleskönner und wünsche Dir alles erdenklich Gute zu Deinem 90. Geburtstag.“

Auftakt am 8. August in ORF 2, ganzer „Weck-Tag“ am 23. August in ORF III

Den Auftakt des ORF-Programmschwerpunkts zum 90. Geburtstag von Peter Weck macht ORF 2 am Samstag, dem 8. August, mit dem Siebziger-Jahre-Klassiker „Hochwürden drückt ein Auge zu“ (11.20 Uhr). Am Samstag, dem 15. August, gratuliert ORF 2 mit dem, von Michael Meister gestalteten, neuen Künstlerporträt „Das war‘s noch nicht – Peter Weck zum 90. Geburtstag“ (21.55 Uhr; Dakapo am 16. August, um 14.00 Uhr) sowie mit drei weiteren Spielfilmen mit dem Jubilar: Auf dem Programm stehen „Liebesgrüße aus Tirol“ (13.55 Uhr) aus dem Jahr 1964, das 1996 entstandene Remake von „Hofrat Geiger“ (15.25 Uhr) mit Peter Weck und Christiane Hörbiger sowie „Oma wider Willen“ (22.35 Uhr), ebenfalls mit Hörbiger als Filmpartnerin. Außerdem am 16. August in ORF 2: „Das Traumhotel – Brasilien“ (14.30 Uhr) aus dem Jahr 2012.

ORF III würdigt Peter Weck mit einem besonders umfangreichen Geburtstagsreigen, der am Sonntag, dem 9. August, mit den ersten sechs Folgen der 1989 entstandenen zwölfteiligen TV-Reihe „Heiteres von Roda Roda“ (ab 9.50 Uhr) beginnt. Am Sonntag, dem 30. August, zeigt ORF III ab 12.15 Uhr die Folgen sieben bis zwölf. Noch mehr Serienkult steht in ORF III ab Montag, dem 17. August, auf dem Programm: Das Dakapo der 13-teiligen Produktion „Wenn der Vater mit dem Sohne“ aus dem Jahr 1971 bringt ein Wiedersehen mit Fritz Eckhardt und Peter Weck in den Titelrollen (Montag bis Mittwoch je drei Folgen ab 16.10 Uhr, am Donnerstag vier Folgen ab 15.05 Uhr). Von Freitag, 21. August, bis Freitag, 28. August, zeigt ORF III nachmittags werktäglich die 14-teilige TV-Serie „Ich heirate eine Familie“, in der der Publikumsliebling nicht nur die Hauptrolle – an der Seite von Thekla Carola Wied – spielte, sondern auch Regie führte.

Am Sonntag, dem 23. August, steht der ganze Tag im Zeichen Peter Wecks: So präsentiert ORF III ab 11.05 Uhr zunächst sechs Filmklassiker mit dem Jubilar, die in den Jahren 1954 bis 1972 entstanden sind: „Heimatlos“, „Bruder Martin“ (12.45 Uhr), „Im singenden Rössl am Königsee“ (14.25 Uhr), „Trubel um Trixie“ (15.55 Uhr), „Wer zuletzt lacht, lacht am besten“ (17.25 Uhr) und „Junge Leute brauchen Liebe“ (18.50 Uhr). Im Hauptabend feiert das von Maximilian Gruber gestaltete neue ORF-III-Porträt „Peter Weck – Der ewige Sonny Boy“ Premiere. Danach ist Weck in der 1973 produzierten Verwechslungskomödie „Wenn jeder Tag ein Sonntag wär …“ (21.05 Uhr) noch einmal als Schauspieler zu erleben. Beim anschließenden Film „Hilfe – ich liebe Zwillinge“ (22.35 Uhr) aus dem Jahr 1969 führte er hingegen Regie. Abschließend zeigt ORF III eine Ausgabe der Gesprächsreihe „Aus dem Archiv“ (0.00 Uhr) mit Peter Weck, die Gerhard Tötschinger 2015 moderierte.

