ORF III am Mittwoch: „Land der Berge“-Premiere „Durch Osttirols Berge mit Marlies Raich“

Außerdem: „Heimat Österreich: Das Mondseeland“, „Luis Trenker – Pionier und Egomane“ in „Land der Berge“ und „Wilsberg – Hengstparade“

Wien (OTS) - ORF III Kultur und Information überträgt am Mittwoch, dem 5. August 2020, wieder den „Evangelischen Gottesdienst aus der Pfarrkirche Oberwart“ (8.00 Uhr) im Rahmen von „ORF III LIVE“.

Im Hauptabend führt zuerst „Heimat Österreich“ in „Das Mondseeland“ (20.15 Uhr) im oberösterreichischen Salzkammergut, bevor es in einer „Land der Berge“-Neuproduktion „Durch Osttirols Berge mit Marlies Raich“ (21.05 Uhr) geht. Viermal gewann die ehemalige Slalomkönigin auf dem Lienzer Schlossberg ein Slalom-Weltcuprennen. Auch das letzte Rennen ihrer unvergleichlichen Skikarriere und somit ihren 37. Weltcupsieg errang Marlies Raich hier am Hochstein in Lienz. Diesen Hang nun mit dem Mountainbike zu bezwingen, weckt natürlich viele Emotionen in der ehemaligen Spitzensportlerin. Die mystische Galitzenklamm, das beschauliche Villgratental und ein Gipfel mitten in den Lienzer Dolomiten – das sind nur ein paar der Schauplätze, die Raich besucht. Faszinierende Einblicke in die Urgewalt der Gletscherwelt am Fuße des Großglockners und atemberaubende Landschaftsaufnahmen runden die von Theresa Weiler gestaltete Dokumentation ab.

Danach porträtiert „Land der Berge“ den Alpinisten und Filmemacher „Luis Trenker – Pionier und Egomane“ (21.55 Uhr). Zum Abschluss des Abends zeigt „ORF III Spezial“ schließlich die „Wilsberg“-Folge „Hengstparade“ (22.25 Uhr) aus dem Jahr 2013.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at