Coronavirus - SPÖ-Einwallner: „So verhindert man keine neuen Cluster, so schafft man sie“

Kleine Zeitung berichtet: Einreise ohne Kontrollen, MinisterInnen weisen Verantwortung von sich

Wien (OTS/SK) - „Erst stellt sich Sebastian Kurz hin und warnt vor dem Virus am Balkan, um vom schlechten Krisenmanagement in Österreich abzulenken, aber wenn es um tatsächliche sorgfältige Einreisekontrollen geht, wird man wieder einmal enttäuscht. So verhindert man keine neuen Cluster, so schafft man sie“, empört sich SPÖ-Sprecher für Innere Sicherheit Reinhold Einwallner am Dienstag, der diesbezüglich eine parlamentarische Anfrage ankündigt. Laut der „Kleinen Zeitung“ vom 4. August wurden zwei RedakteurInnen und ihre Mitreisenden bei der Einreise aus Slowenien weder auf PCR-Tests kontrolliert, noch wurde geprüft, ob der Bus aus einem Risikogebiet kam – was der Fall war. ****

„Von Anschober über Nehammer und Schallenberg bis Tanner will hier wieder niemand zuständig gewesen sein. Der eine putzt sich am nächsten ab, dann waren es wieder nur die Lokalbehörden. Nie übernimmt jemand die Verantwortung für Missmanagement. Eine parlamentarische Anfrage soll Licht ins Dunkel bringen“, kündigt der Abgeordnete an.

Außenminister Schallenberg beteuere, nur für die Ausreisewarnungen zuständig zu sein, in Nehammers Innenministerium sehe man sich ausschließlich für Passkontrollen in Verantwortung. Für Anschober seien es die lokalen Behörden, die mit der Umsetzung betraut waren. Diese sollen vom Heer nicht genug Personalressourcen bekommen haben – wegen der Passkontrollen. Verteidigungsministerin Tanner sah sich nicht zuständig, sie verwies wieder auf das Gesundheitsministerium.

„Dieser Eiertanz um die Verantwortung ist zum aus der Haut fahren. Es droht hier eine ernstzunehmende Gefahr, aber niemand sieht sich zuständig, die nächste Coronawelle zu verhindern. In der größten Gesundheitskrise seit hundert Jahren gilt es, Verantwortung zu übernehmen und zu handeln“, schloss Einwallner. (Schluss) sc/sd/mp

