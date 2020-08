„Klatschen ist zu wenig“ – AK-Goach fordert finanzielle Wertschätzung für Helden der Corona-Krise

Für Beschäftigte, die in der Krise unter erschwerten Bedingungen das System am Laufen hielten, ist eine entsprechende finanzielle Abgeltung gefordert.

Ein Tropfen auf dem heißen Stein AK-Präsident Günther Goach 1/4

Alle, die unser Land am Laufen gehalten haben und unter erschwerten Arbeitsbedingungen für uns da waren, müssen neben Beifall auch eine höhere finanzielle Wertschätzung bekommen AK-Präsident Günther Goach 2/4

die entsprechende finanzielle Anerkennung gelten, die unter anderem den Handel, den Gesundheits- und Sozialbereich, öffentlichen Verkehr sowie LKW-Fahrer und dergleichen miteinschließt AK-Präsident Günther Goach 3/4

Das Geld ist zugleich eine Maßnahme, um die Wirtschaft wieder anzukurbeln AK-Präsident Günther Goach 4/4

Klagenfurt (OTS) - 150 bis 200 Euro wurden bisher für einzelne Arbeitnehmer im Handel, Lager und Logistikbereich als Corona-Prämie ausbezahlt – teilweise in Gutscheinen, teilweise aliquot nach Dienstverhältnis. Über drei Millionen Euro sind in den ersten Wochen der Krise als Corona-Bonus im Lebensmittelhandel an die Mitarbeiter geflossen. „Ein Tropfen auf dem heißen Stein“ , so AK-Präsident Günther Goach und fordert: „Alle, die unser Land am Laufen gehalten haben und unter erschwerten Arbeitsbedingungen für uns da waren, müssen neben Beifall auch eine höhere finanzielle Wertschätzung bekommen“ . Vor allem für die Gruppe der systemrelevanten Berufe muss „die entsprechende finanzielle Anerkennung gelten, die unter anderem den Handel, den Gesundheits- und Sozialbereich, öffentlichen Verkehr sowie LKW-Fahrer und dergleichen miteinschließt“ , betonte Goach.

Die Bundesregierung muss die Finanzierung für eine entsprechende Corona-Prämie sicherstellen. „Das Geld ist zugleich eine Maßnahme, um die Wirtschaft wieder anzukurbeln“ , so der AK-Präsident.

