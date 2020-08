Österreich-Sieg: Energie Steiermark wird von Kunden am öftesten weiterempfohlen

Studie des „Market Institut“ analysiert bundesweite Kundenzufriedenheit mit Stromanbietern. „Market Quality Award“ für weiß-grünen Energiedienstleister.

Graz (OTS) - „Wie wahrscheinlich würden Sie aufgrund Ihrer Erfahrungen diesen Stromanbieter an Freunde oder Bekannte weiterempfehlen?“ Diese Frage wurde 1000 Österreicherinnen und Österreichern vom market Institut im aktuellen Markttest zur Branche „Stromanbieter“ gestellt. Die Energie Steiermark darf sich dabei über die höchste Weiterempfehlungsrate unter allen österreichischen Energieanbietern freuen.

„Wir sehen diese Auszeichnung als Bestätigung unserer Positionierung als moderner, kundenorientierter Dienstleister“, so Vorstandssprecher Christian Purrer. „Eine starke regionale Präsenz und ein breites Portfolio an nachhaltigen Serviceleistungen sorgen erfreulicherweise für hohe Zufriedenheit am Markt“.

„Jede Weiterempfehlung ist ein großer Vertrauensbeweis. Wir sind uns der damit verbundenen Verantwortung bewusst und werden die Attraktivität des Unternehmens durch neue Innovationen und Partnerschaften weiter ausbauen“ so Vorstandsdirektor Martin Graf.

Die Energie Steiermark erzielte im Jahr 2019 mit rund 1800 MitarbeiterInnen einen Umsatz von 1,37 Milliarden Euro und betreut rund 600.000 KundInnen in der Steiermark, der Slowakei und Deutschland.

Die market Marktforschungsgesellschaft m.b.H. und Co KG zählt seit 25 Jahren zu den führenden Marktforschungsinstituten in Österreich und führt regelmäßig repräsentative, branchenbezogene Markttests durch.

