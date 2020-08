Nadja Maleh zu Gast beim „Reichenauer Kultursommer 2020“

St. Pölten (OTS) - Am kommenden Freitag, dem 7. August 2020, gastiert Nadja Maleh mit ihrem Programm „Best-Of Nadja Maleh“ beim Reichenauer Kultursommer 2020 der Arbeiterkammer Niederösterreich im Seminar-Park-Hotel Hirschwang. Ein Programm mit sämtlichen Highlights aus allen ihren Soloprogrammen.



„Ich bin viele, und die wollen alle raus!” lautet das Motto von Nadja Maleh. Ihre Figuren sind schräg und ganz ohne Kostümwechsel gelingt es Maleh, ihr Publikum allein durch sprachliche und mimische Überspitzung in Bann zu halten.



Der „Reichenauer Kultursommer 2020“ findet noch bis einschließlich 29. August 2020 im Seminar-Park-Hotel Hirschwang, Trautenberg-Straße 1, 2651 Marktgemeinde Reichenau an der Rax statt.

Alle Tickets im Rahmen der Festspiel-Reihe kosten nur € 25,-. Restkarten und Informationen unter www.kultursommer.co.at bzw. Tel.: 05 7171 21800





