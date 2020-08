NEU: Das „Virtual Camp by IMC Krems“

Die IMC Fachhochschule Krems bietet Jugendlichen zwischen 10 und 13 Jahren auch heuer wieder einen Einblick in die Welt der Wissenschaft und Forschung.

Krems (OTS) - Auf die Teilnehmerinnen und Teilnehmer warten fünf virtuelle Tage voller Spaß und Spannung und das auch noch kostenlos!

5 Tage, 12 Vortragende, 100 % virtuell

Damit Jugendliche auch 2020 in das hochschulische Leben an der IMC FH Krems eintauchen können, wurde ein neues Angebot entwickelt: Das Virtual Camp by IMC Krems. Diese Event findet von 31. August bis 4. September 2020 online statt und dient als perfekter Start in das kommende Schuljahr.

In Form von Live-Vorträgen und Videos lernen die Jugendlichen Neues aus verschiedensten Wissenschaftsdisziplinen. Von Wirtschaft über Gesundheit und Life Sciences, sowie Digitalisierung & Technik erhalten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer Einblicke in die Welt der Wissenschaft und Forschung. Die Themenblöcke „Virtuelle Welten“, „Gewaltfeie Kommunikation“, „Musiktherapie“, „Herz und Lunge“, „Systems Biology“, „Spieleentwicklung“ und „Digitalisierung“ werden durch „Break Out Sessions“ aufgelockert, in denen Bewegungsübungen vorgezeigt und nachgemacht werden können.

Überraschung am Freitag

Am letzten Tag des Virtual Camps findet eine „Science Schnitzeljagd“ statt, bei der Rätsel aus der Welt der Wissenschaft gelöst werden müssen. Zum Schluss darf jede/jeder Jugendliche auch noch ein eigenes „Graduation Cap“ basteln. Die Materialen dafür kommen per Post mit einigen zusätzlichen Überraschungen.

Am Ende der virtuellen Woche werden die Studierenden auch noch als „Virtual Camp Graduates“ ausgezeichnet und erhalten eine Urkunde als Bestätigung.

Die Anmeldung zum Event ist bereits online möglich und läuft bis 23. August 2020. Schnell sein und unter folgendem Link zum Virtual Camp anmelden: www.xing-events.com/virtual_camp_by_imc_krems_2020

