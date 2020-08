Lotto: Jackpot – am Mittwoch geht es um 1,5 Millionen Euro

Steirerin knackt Joker Jackpot und gewinnt – 372.000 Euro

Wien (OTS) - Nicht nur im Lotto-, sondern auch im Joker-Glück präsentiert sich derzeit die Steiermark. War es in der Vorwoche ein Steirer, der den Lotto Jackpot knacken konnte, so war am Wochenende eine Steirerin beim Joker erfolgreich und knackte hier den Jackpot.

Aber der Reihe nach: Die „sechs Richtigen“ vom vergangenen Sonntag, gespickt mit einem Zahlen-Drilling (16, 17, 18), waren auf keinem Wettschein angekreuzt, auch als Quicktipp waren sie auf keine Quittung gedruckt, und so entstand ein Jackpot, der am Mittwoch ausgespielt wird und rund 1,5 Millionen Euro schwer sein wird.

Zwei Spielteilnehmer tippten einen Fünfer mit Zusatzzahl und gewannen jeweils rund 49.800 Euro. Ein Oberösterreicher war dabei mit einem Normalschein erfolgreich, ein Kärntner per Quicktipp.

LottoPlus

Bei LottoPlus gab es am Sonntag ebenfalls keinen Sechser. Da die Gewinnsumme wie üblich auf die Fünfer aufgeteilt wurde, freuen sich hier 26 Spielteilnehmer über mehr als 10.500 Euro. Beim LottoPlus Sechser der nächsten Runde geht es um etwa 200.000 Euro.

Joker

Beim Joker schließlich ging es am Sonntag um einen Jackpot, und der wurde von einer Spielteilnehmerin aus der Steiermark gewonnen. Für ihr „Ja“ zum Joker erhält sie rund 372.000 Euro.

Lotto Quoten der Ziehung vom Sonntag, 2. August 2020

JP Sechser, im Topf bleiben EUR 724.383,22 – 1,5 Mio. warten 2 Fünfer+ZZ zu je EUR 49.801,30 72 Fünfer zu je EUR 1.509,10 223 Vierer+ZZ zu je EUR 146,10 3.511 Vierer zu je EUR 51,50 5.270 Dreier+ZZ zu je EUR 15,40 60.708 Dreier zu je EUR 5,30 167.866 Zusatzzahl allein zu je EUR 1,20

Lotto Gewinnzahlen: 16 17 18 23 26 44 Zusatzzahl 34

LottoPlus Quoten der Ziehung vom Sonntag, 2. August 2020

Kein Sechser, Gewinnsumme wird auf die Fünfer aufgeteilt 26 Fünfer zu je EUR 10.545,20 1.971 Vierer zu je EUR 23,50 33.681 Dreier zu je EUR 2,00

LottoPlus Gewinnzahlen: 01 13 16 32 43 44

Joker Quoten der Ziehung vom Sonntag, 2. August 2020

1 Joker zu EUR 371.917,10 10 mal EUR 8.800,00 113 mal EUR 880,00 1.000 mal EUR 88,00 9.219 mal EUR 8,00 94.988 mal EUR 1,80

Joker Zahl: 7 3 1 6 3 7

