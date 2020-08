10. Bezirk: Musikalisches „Sommerfest der Tongraeber“

Konzert am 7.8., Info/Reservierung via E-Mail: tongraeber@gmail.com

Wien (OTS/RK) - Im Böhmischen Prater in Favoriten organisiert der „Verein elektronischer Klangkunst“ am Freitag, 7. August, ein Freiluft-Festival für die Anhängerschaft elektronischer Musik. Auf dem Konzertareal beim Saal „Tivoli“ (10., Laaer Wald 30 c) sind Kariyan, Colourtunes, Max Kaiser, Hobson & Stein, 0.FVCHS und Thomas Lovelace zu hören. Einlass: 14.00 Uhr. Um 15.00 Uhr beginnt das Programm. Geboten werden sowohl „DJ-Sets“ als auch „Live-Performances“. Limitierte Eintrittskarten gibt es an der Tageskasse zum Preis von 18 Euro (Ermäßigte Karten: 15 Euro im Vorverkauf bei der „Süßen Tram“ im Böhmischen Prater). Die Veranstaltung „Das Sommerfest der Tongraeber“ dauert bis 22.00 Uhr. Auskunft und Reservierung per E-Mail: tongraeber@gmail.com.



Das Vereinsteam nimmt die „Kontaktdaten“ der Besucherinnen und Besucher auf (Löschung: nach 14 Tagen). Ein Gastronomiebetrieb sorgt für die Verpflegung des Publikums. Die Zuhörerschaft hat Corona-Vorsichtsmaßnahmen einzuhalten. Auch auf den Schutz der Umwelt wird geachtet: Wiederverwendbare Trinkbecher stehen für die Gäste zur Verfügung. Der „Kulturverband Böhmischer Prater“ unterstützt dieses Projekt der „Tongraeber“-Mannschaft. Infos zum Böhmischen Prater im Internet: www.böhmischer-prater.at.



Allgemeine Informationen:



Verein elektronischer Klangkunst (Tongraeber):

www.facebook.com/tongraeber

https://soundcloud.com/tongraeber

www.instagram.com/tongraeber/

Kulturelle Aktivitäten im 10. Bezirk:

www.wien.gv.at/bezirke/favoriten/

