SPÖ-Frauen fordern gerechte Pensionen!

Blatnik: Am Dienstag den 4. August findet in Kärnten der Aktionstag zum Equal Pension Day 2020 statt.

Klagenfurt (OTS) - In Österreich erhalten die Frauen im Schnitt nur etwas die Hälfte der Pension von Männern - in Kärnten ist der Equal Pension Day am 04.08.2020. Ab dann gehen Frauen im Vergleich zu Männern quasi leer aus. Bei einer Straßenaktion machen die SPÖ-Frauen auf diese Ungerechtigkeit mit Tafeln aufmerksam.



Hauptursache der Pensionsschere sind die Lohnunterschiede und die ungerechte Aufteilung von bezahlter und unbezahlter Arbeit. Etwa jede zweite Frau arbeitet Teilzeit, um Beruf und Familie zu vereinbaren. Dazu kommen Karenzzeiten und Pflege von Angehörigen.

„Bei der Anrechnung der Karenzzeiten bei Lohnvorrückungen hat sich die SPÖ im vergangenen Jahr durchgesetzt. Jetzt muss es rasch weitergehen!“, so SPÖ Kärnten Frauenvorsitzende Ana Blatnik.

Das fordert die SPÖ konkret:

Mindestlohn von 1.700 Euro steuerfrei

Lohntransparenz nach dem Vorbild Islands

kürzere Vollzeit

Rechtsanspruch auf einen ganztägigen gratis Kinderbetreuungsplatz

Erhöhung der Anrechnung von Kindererziehungszeiten: 50 Euro mehr Pension jeden Monat

„Wir müssen alles tun um Altersarmut von Frauen zu verhindern!“, so Blatnik.

Die Straßenaktion findet am Dienstag den 4. August 2020, von 9.00 – 10.00 Uhr, am Villacher Ring 23 – 31 (vis á vis Dorotheum/Heiligengeistplatzgarage), 9020 Klagenfurt, statt.

